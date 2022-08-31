H&M открылся в Нижнем Тагиле на последнюю распродажу

В магазине выстроилась очередь из желающих купить оставшиеся вещи бренда.
Очереди стоят в примерочную. Но большого ажиотажа и давки не наблюдается, — сообщает читатель TagilCity.ru.
Шведский бренд H&M закрыл свои магазины еще в начале марта. Полностью уйти с российского рынка компания решила 18 июля этого года. Владельцы оценили ущерб от потери покупателей в $192 млн.
Ранее ритейлер анонсировал последнюю распродажу и поэтапное открытие торговых точек для нее. При этом скидок на оставшуюся коллекцию не будет.