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H&M открылся в Нижнем Тагиле на последнюю распродажу

Сегодня, 15:36
Фото: 1MI
31 августа магазин одежды H&M открылся в торговом центре Depo в Нижнем Тагиле на последнюю распродажу.

В магазине выстроилась очередь из желающих купить оставшиеся вещи бренда.

Очереди стоят в примерочную. Но большого ажиотажа и давки не наблюдается, — сообщает читатель TagilCity.ru.

Шведский бренд H&M закрыл свои магазины еще в начале марта. Полностью уйти с российского рынка компания решила 18 июля этого года. Владельцы оценили ущерб от потери покупателей в $192 млн.

Ранее ритейлер анонсировал последнюю распродажу и поэтапное открытие торговых точек для нее. При этом скидок на оставшуюся коллекцию не будет.

#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Магазин#Распродажа
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