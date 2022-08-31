Исследование: около 60% жителей РФ одобряют деятельность Госдумы

По мнению респондентов, самые значимые достижения в работе Госдумы за 2021 год – это ужесточение наказания для педофилов (61%), ужесточение ответственности за отождествление действий Советского Союза с нацистской Германией (39%), а также за распространение фейков (37%); ратификация договоров с ЛНР и ДНР и расширение категории ветеранов боевых действий (по 35%).