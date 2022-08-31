Исследование: около 60% жителей РФ одобряют деятельность Госдумы

Свыше половины респондентов высоко оценили значение Госдумы РФ и непосредственно ее председателя Вячеслава Володина, пишет kp.ru.
В ходе исследования провели экспертный и соцопрос. В рамках социологического опроса прошло онлайн-анкетирование пользователей социальных сетей “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Опрос состоялся с 27 июля по 3 августа текущего года с участием 2428 совершеннолетних респондентов.
В экспертном опросе поучаствовали 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов. Опрос прошел с 1 по 9 августа.
Положительную оценку работе Госдумы дали 58% опрошенных. При этом благоприятная оценка возросла на 6 процентных пунктов (п. п.), если сравнивать с результатами такого же опроса 2021 года.
По мнению респондентов, самые значимые достижения в работе Госдумы за 2021 год – это ужесточение наказания для педофилов (61%), ужесточение ответственности за отождествление действий Советского Союза с нацистской Германией (39%), а также за распространение фейков (37%); ратификация договоров с ЛНР и ДНР и расширение категории ветеранов боевых действий (по 35%).
Деятельность Володина 50% россиян считают важной. Российские граждане, таким образом, высоко оценивают работу парламентского спикера. Эта цифра возросла на 6 п. п. в сравнении с таким же опросом прошлого года. Кроме того, Володин вышел на первое место в рейтинге представителей Госдумы, которых россияне больше всего уважают и которым наиболее симпатизируют.
Самостоятельный блок исследования затронул непосредственное взаимодействие россиян с Госдумой РФ и публичность законодателей. 79% респондентов знают хотя бы об одном информационном источнике российского парламента. Самыми известными официальными источниками стали сайт Госдумы (+8 п. п.), телевидение “Дума ТВ” (+3 п. п.), а также Telegram-канал нижней палаты парламента. Из всех официальных СМИ обеих палат парламента больше всего в обществе узнают “Думу ТВ”.
Как рассказала Дарья Гладыш, адвокат, директор Института развития правового общества, результаты выполненного исследования показали: оценка деятельности Госдумы гражданами значительно выросла за последний год. Это случилось на фоне общей консолидации российского общества и повышения поддержки правительства после начала СВО.