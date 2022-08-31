Минеева поддерживает решение отменить штрафы за превышение габаритов грузовиков

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, являющийся инициатором предложения, подчеркнул, что немалое количество штрафов назначается на основе превышения габаритных нормативов грузового транспорта от 1 до 5 см. Депутат уточнил, подобные превышения выявляются у тентованных грузовиков. Дело в том, что у них в процессе движения раздуваются тенты. На самом деле это не оказывает влияния на безопасность движения на дороге.