Минеева поддерживает решение отменить штрафы за превышение габаритов грузовиков

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева высказала мнение по поводу решения Кабинета министров.
Суть инициативы в отмене штрафов для собственников грузовых средств при превышении допустимых габаритов не более чем на 10 см, пишет newsnn.ru.
В тексте сообщения Кабмина говорится, что Правительство России поддержит проект закона, если он будет доработан согласно озвученным замечаниям. В частности, предлагается термин, употребляемый в проекте закона, ‐ "специальные технические средства" - уточнить и привести в соответствие со статьями Кодекса об административных правонарушениях.
По словам Татьяны Минеевой, решение правительства поддержит предпринимателей и поможет им избежать штрафов в размере 150 тысяч рублей. Для грузоперевозчиков это значительная сумма.
Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, являющийся инициатором предложения, подчеркнул, что немалое количество штрафов назначается на основе превышения габаритных нормативов грузового транспорта от 1 до 5 см. Депутат уточнил, подобные превышения выявляются у тентованных грузовиков. Дело в том, что у них в процессе движения раздуваются тенты. На самом деле это не оказывает влияния на безопасность движения на дороге.
Парламентарий рассказал, что в настоящее время нарушения габаритов фиксируют с помощью средств фото- и видеофиксации. Водители грузовиков выплачивают штрафы в 150 тыс. рублей лишь из-за того, что от ветра поднялся тент. Несправедливое наказание слишком дорого обходится, поэтому его стоит отменить.
Над формулировкой инициативы работали депутаты от фракции "Новые люди": Владислав Даванков, Владимир Плякин и Григорий Шилкин.
Недавно президентом России Владимиром Путиным был подписал закон по отмене штрафов за движение по дорогам общего пользования без соответствующего разрешения большегрузного транспорта с превышением допустимой массы или нагрузки на ось на величину не выше 10%. С документом можно ознакомиться на официальном сайте правовой информации.