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Об уголовном наказании за сборы с родителей школьников напомнили в Минпросвещении РФ

Сегодня, 19:24
Фото: 1MI
Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил в ходе общероссийского собрания о том, что школы не должны собирать деньги с родителей учащихся. За это грозит уголовное наказание.

Он отметил, что учреждения образования в стране ремонтируются и обновляются за счет федерального и регионального бюджетов.

В ближайшие пять лет за счет федеральных средств планируется отремонтировать около 7,3 тысячи школ. Еще 4 тысячи учебных заведения будут приведены в порядок за счет региональных бюджетов.

Он отметил, что на подконтрольных России территориях Украины, а также в ДНР и ЛНР будут открыты 1,3 тысячи школ. Туда уже направлено более 5 миллионов учебников, сообщает «Коммерсант».

1 сентября в России также будет открыто 150 новых школ, еще 1000 запустят после капитальных ремонтов. На собрании Кравцов напомнил, что в действие уже введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. По мнению Минпросвещения, это поможет ученикам сосредоточиться на занятиях.

#Ирина Кирилова#Общество#Школа#Дети#Ученики#Ответственность
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