Об уголовном наказании за сборы с родителей школьников напомнили в Минпросвещении РФ

1 сентября в России также будет открыто 150 новых школ, еще 1000 запустят после капитальных ремонтов. На собрании Кравцов напомнил, что в действие уже введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. По мнению Минпросвещения, это поможет ученикам сосредоточиться на занятиях.