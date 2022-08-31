Об уголовном наказании за сборы с родителей школьников напомнили в Минпросвещении РФ

Он отметил, что учреждения образования в стране ремонтируются и обновляются за счет федерального и регионального бюджетов.
В ближайшие пять лет за счет федеральных средств планируется отремонтировать около 7,3 тысячи школ. Еще 4 тысячи учебных заведения будут приведены в порядок за счет региональных бюджетов.
Он отметил, что на подконтрольных России территориях Украины, а также в ДНР и ЛНР будут открыты 1,3 тысячи школ. Туда уже направлено более 5 миллионов учебников, сообщает «Коммерсант».
1 сентября в России также будет открыто 150 новых школ, еще 1000 запустят после капитальных ремонтов. На собрании Кравцов напомнил, что в действие уже введен запрет на использование мобильных телефонов во время уроков. По мнению Минпросвещения, это поможет ученикам сосредоточиться на занятиях.