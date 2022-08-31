Подробности ДТП с Cadillac на Режевском тракте рассказали в ГИБДД

ДТП случилось 31 августа около 18:00 на 17 км автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. По предварительной информации, водитель Cadillac вез гружёный прицеп. За рулём был водитель 1971 года рождения. Он ехал со стороны Режа в направлении Екатеринбурга.
В какой-то момент мужчина выехал на дорогу с односторонним движением и в результате столкнулся с КАМАЗом, ехавшим по своей полосе. После столкновения кроссовер опрокинулся, а грузовик съехал в кювет.
Водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда медиков. Водитель грузовика травм не получил.
Установлено, что 51-летний мужчина, который был за рулем кроссовера, имел стаж вождения 31 год. К административной ответственности ранее он привлекался 21 раз.
Водитель КАМАЗа пояснил, что ехал по правому ряду. Когда он увидел, что на него едет другая машина, то постарался уйти от столкновения, но сделать этого не удалось. В момент аварии грузовик ехал пустым.