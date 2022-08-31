Покупатели «Пятерочки» теперь в «X5 Клубе»

В торговых сетях активно внедряются программы интеграции платежной системы «Мир». К примеру, при оплате картами «Мир» в сетях «Пятерочка» и «Детский мир» покупатели получают кешбэк. Данная программа положительно оценена не только ими, но и экспертами.
По-прежнему большинство покупателей предпочитает бонусные программы, благодаря которым происходит начисление баллов за каждую покупку. Их можно накопить и потратить на следующие приобретения.
Самый простой вариант – система накопления бонусных баллов в конкретной сети либо магазине. Однако большинство потребителей отзываются о таких программах с неодобрением. Бонусные баллы сгорают через определенный срок, что, скорее, раздражает людей, чем стимулирует к приобретению товаров. А новая тенденция – интеграция одной бонусной карты на несколько торговых сетей – воспринимается покупателями положительно, сообщает eg.ru.
Лидерскую позицию в распространении разных программ лояльности занимает входящая в X5 Group торговая сеть «Пятерочка». Последней инновацией сети стала возможность использования одной накопительной карты для двух сетей – самой «Пятерочки» и магазинов «Перекресток». Действие программы охватывает всю территорию России. Покупатели отозвались о новой программе положительно.
Имеет значение и то, что специалисты по маркетингу торговой сети позаботились о том, чтобы упростить накопление баллов и последующие покупки клиентам обеих сетей. Баллы будут накапливаться независимо от того, картой какого магазина владеет покупатель и какое приложение установлено на его гаджете. Эксперты дали положительную оценку этому новшеству. Некоторые моменты, касающиеся функционала проекта, еще находятся в процессе доработки.
По словам Михаила Ярцева, директора по маркетингу «Пятёрочки», покупатели ожидали возвращения программы лояльности. Поэтому команда сети постаралась ускорить переход на российский процессинг, не забывая о строгом соблюдении всех правил, касающихся качества и надежности работы. Специалист выразил надежду, что новая программа, названная Х5 Клуб, будет выгоднее, надежнее и удобней прежней и позволит покупателям сэкономить как в «Пятерочке», так и в «Перекрёстке».
Кроме того, он подчеркнул, что в программу лояльности будут включены и дополнительные сервисы, расширен список партнеров. К примеру, вскоре планируется подключение к программе интернет-гипермаркетов Vprok.ru, Food.ru, «Много Лосося» и других.