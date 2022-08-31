Покупатели «Пятерочки» теперь в «X5 Клубе»

Имеет значение и то, что специалисты по маркетингу торговой сети позаботились о том, чтобы упростить накопление баллов и последующие покупки клиентам обеих сетей. Баллы будут накапливаться независимо от того, картой какого магазина владеет покупатель и какое приложение установлено на его гаджете. Эксперты дали положительную оценку этому новшеству. Некоторые моменты, касающиеся функционала проекта, еще находятся в процессе доработки.