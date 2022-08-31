Приемная кампания НИТУ МИСИС оказалась наиболее результативной за последние 10 лет

Определен средний балл ЕГЭ в НИТУ “МИСИС”. Он увеличился с 2012 года фактически на 22 балла ‐ с 67,3 до 89 в 2022 году. Основное число поступивших получили аттестаты с отличием и имеют индивидуальные достижения. Показатель победителей в олимпиадах возрос на 6% в сравнении с 2021 годом. Это 22% от общего количества поступивших. В числе абитуриентов текущего года ‐ множество победителей и призеров известных всероссийских олимпиад.