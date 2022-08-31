Приемная кампания НИТУ МИСИС оказалась наиболее результативной за последние 10 лет

Вновь подтвержден тренд: уверенные в себе, отлично готовые к экзаменам абитуриенты интересуются техническими и инженерными профессиями.
В этом году на определенные профессиональные направления конкурс достиг 56 человек на место. В течение последнего времени самыми популярными направлениями оказались ИТ, материаловедение, нанотехнологии, пишет inkazan.ru.
Определен средний балл ЕГЭ в НИТУ “МИСИС”. Он увеличился с 2012 года фактически на 22 балла ‐ с 67,3 до 89 в 2022 году. Основное число поступивших получили аттестаты с отличием и имеют индивидуальные достижения. Показатель победителей в олимпиадах возрос на 6% в сравнении с 2021 годом. Это 22% от общего количества поступивших. В числе абитуриентов текущего года ‐ множество победителей и призеров известных всероссийских олимпиад.
Алевтина Черникова назвала еще один тренд приёмной кампании этого года – все большая востребованность ранней профнавигации. Университет разработал в 2012 году комплексную программу профессиональной навигации, которая регулярно обновляется, дополняется новыми проектами. Неуклонно увеличивается количество школьников, участвующих в ней. Ребята осознанно определяют профессиональное направление для подготовки. В результате в этом году в 3 раза увеличился процент выпускников совместных образовательных программ НИТУ “МИСИС” и всероссийских детских центров, которые подали документы в вуз.
Еще одним трендом оказался повышающийся запрос на персонификацию образования. Молодежь стремится принимать участие в серьезных, крупных проектах, позитивно влиять на мир. Это настоящий вызов для университета, который он принимает с честью. Здесь преподают талантливые педагоги, предоставляются оборудованные лаборатории, где можно проводить современные исследования. С успехом выполнять задачу персонификации образования позволяет системная работа с академическими и бизнес-партнерами. В итоге совместно разрабатываются междисциплинарные научно-образовательные проекты. Они дают возможность развивать лучшие способности студентов, раскрывать их таланты.
Плодотворная работа с учащимися школ, взаимодействие с партнерами позволили университету не проводить еще один набор, ведь 100% бюджетных мест заполнились во время первой волны приема.