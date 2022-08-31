Пьяный екатеринбуржец избил сожительницу, убил ее подругу и уснул

В конце марта обвиняемый вместе с женщинами распивал алкогольные напитки, однако между ними завязалась ссора. Мужчина напал на бывшую возлюбленную и ударил ее по голове неустановленным тупым предметом.
Подруга стала заступаться за потерпевшую, тогда злоумышленник стал ее избивать по голове, шее, телу, рукам и ногам. Экспертиза установила, что обвиняемым нанес ей не менее 25 ударов. В результате женщина получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте преступления.
После совершения противоправных действий обвиняемый хотел уехать из квартиры на машине. Однако он уснул в салоне автомобиля из-за опьянения, где и был задержан.
Дело будет рассматриваться в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.