Пьяный екатеринбуржец избил сожительницу, убил ее подругу и уснул

Подруга стала заступаться за потерпевшую, тогда злоумышленник стал ее избивать по голове, шее, телу, рукам и ногам. Экспертиза установила, что обвиняемым нанес ей не менее 25 ударов. В результате женщина получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте преступления.