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Пьяный екатеринбуржец избил сожительницу, убил ее подругу и уснул

Сегодня, 15:13
Фото: 1MI
В избиении бывшей сожительницы и убийстве ее подруги обвиняется житель Екатеринбурга. После преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, мужчина уснул в машине.

В конце марта обвиняемый вместе с женщинами распивал алкогольные напитки, однако между ними завязалась ссора. Мужчина напал на бывшую возлюбленную и ударил ее по голове неустановленным тупым предметом.

Подруга стала заступаться за потерпевшую, тогда злоумышленник стал ее избивать по голове, шее, телу, рукам и ногам. Экспертиза установила, что обвиняемым нанес ей не менее 25 ударов. В результате женщина получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте преступления.

После совершения противоправных действий обвиняемый хотел уехать из квартиры на машине. Однако он уснул в салоне автомобиля из-за опьянения, где и был задержан.

Дело будет рассматриваться в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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