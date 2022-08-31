С квнщиком Никитой Сумароковым простились в Нижнем Тагиле

Прощание прошло на улице Носова, в последний путь отправили тагильчанина члены семьи, друзья и другие близкие люди.
Всё прошло хорошо. Друзей было много. Его кремировали — это его желание было. После получения нами урны он будет захоронен на Рогожино со своими родными, — рассказал TagilCity.ru друг Никиты Олег Таценко, который также занимался организацией похорон.
У Никиты осталась невеста, с которой они должны были расписаться 23 сентября, а также пожилая мама. Сейчас она находится с близкими, которые оказывают ей поддержку.
Напомним, известный тагильский игрок в КВН и ведущий скончался 26 августа, отлучившись по нужде на несколько минут в ближайшие гаражи. Друзья потеряли его и начали искать, нашли уже без признаков жизни. Предварительно известно, что смерть наступила от остановки сердца.