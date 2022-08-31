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С квнщиком Никитой Сумароковым простились в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:39
Фото: Страница Никиты Сумарокова ВКонтакте
31 августа друзья и близкие попрощались с умершим накануне 31-летия и собственной свадьбы ведущим и юмористом Никитой Сумароковым, известным в городе в том числе своими выступлениями в КВН.

Прощание прошло на улице Носова, в последний путь отправили тагильчанина члены семьи, друзья и другие близкие люди.

Всё прошло хорошо. Друзей было много. Его кремировали — это его желание было. После получения нами урны он будет захоронен на Рогожино со своими родными, — рассказал TagilCity.ru друг Никиты Олег Таценко, который также занимался организацией похорон.

У Никиты осталась невеста, с которой они должны были расписаться 23 сентября, а также пожилая мама. Сейчас она находится с близкими, которые оказывают ей поддержку. 

Напомним, известный тагильский игрок в КВН и ведущий скончался 26 августа, отлучившись по нужде на несколько минут в ближайшие гаражи. Друзья потеряли его и начали искать, нашли уже без признаков жизни. Предварительно известно, что смерть наступила от остановки сердца. 

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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Никита Сумароков#Смерть#Похороны#Эксклюзив#Общество
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