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Стали известны подробности смерти пропавшей пенсионерки из Нижнего Тагила

Сегодня, 18:49
Тело пропавшей 84-летней Галины Тютиной, которую искали с начала августа в Нижнем Тагиле, обнаружил кинолог с собакой.

Тело пенсионерки обнаружил кинолог Алексей Коломеец со своей служебной собакой, немецкой овчаркой по кличке Элизабет. Предварительно, смерть женщины не носит криминальный характер.

Вероятнее всего, у бабушки что-то неожиданно произошло со здоровьем. По другой версии, пожилая женщина могла перенервничать, узнав о смерти своего супруга, — рассказал редакции TagilCity.ru глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Точная причина смерти тагильчанки будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, сообщил старший помощник главы СУ СКР по Свердловской области Александра Шульга.

Пенсионерка из Нижнего Тагила найдена мертвой
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