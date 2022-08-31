Стали известны подробности смерти пропавшей пенсионерки из Нижнего Тагила

Тело пенсионерки обнаружил кинолог Алексей Коломеец со своей служебной собакой, немецкой овчаркой по кличке Элизабет. Предварительно, смерть женщины не носит криминальный характер.
Вероятнее всего, у бабушки что-то неожиданно произошло со здоровьем. По другой версии, пожилая женщина могла перенервничать, узнав о смерти своего супруга, — рассказал редакции TagilCity.ru глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Точная причина смерти тагильчанки будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, сообщил старший помощник главы СУ СКР по Свердловской области Александра Шульга.