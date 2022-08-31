Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день

Сотрудники завода в беседе с редакцией TagilCity.ru рассказали, что продление рабочего дня связано с производственной необходимостью. Так говориться в приказе, с которым они были ознакомлены. Также по желанию работники могут выйти на 8-часовой рабочий день в субботу за двойную оплату.
В субботу выйти поработать за двойную оплату или отгул можно было всегда. Но если раньше рабочий день у нас длился до 12.00 до теперь только до 16.30, — сообщила TagilCity.ru работница БТК одного из механосборочных цехов УВЗ.
Информацию о продлении рабочего подтвердили TagilCity.ru и в пресс-службе «Уралвагонзавода», а также отметили, что сверхурочные часы будут оплачиваться в двойном размере.
Сотрудники, выполняющие работы по государственному оборонному заказу в связи с производственной необходимостью могут привлекаться к сверхурочным работам: в будние дни — до 4-х часов, в один из выходных дней — до 8-ми часов. При этом, сверхурочные работы оплачиваются в двойном размере с начала переработки. Также в двойном размере оплачивается работа в выходной день, — сообщили на УВЗ.
Также в связи с увеличением продолжительности рабочего дня сотрудникам, выполняющим работы по ГОЗ, дополнительно установлена надбавка к действующей тарифной ставке в размере 35%.
По словам заводчан, некоторые сотрудники были вызваны из отпусков, а некоторым он был отменен и перенесен.
Нескольким мужикам запретили идти в отпуск в сентябре, хотя у них по графику он был. Сказали: «Работайте, ничего не знаем», — рассказал редакции заводчанин.
Эту информацию на предприятии не прокомментировали.
Не остались в стороне и работники вагоносборочного, литейного и других производств. Часть из них временно переводят в механосборочные цеха.
Нововведение касается не только работников механосборочного, но и металлургического и вагоносборочного производств, которые задействованы в выполнении работ по ГОЗ.
Также внедрена система временных переводов в подразделения механосборочного производства из других подразделений предприятия, организовано переобучение и повышение квалификации за счет работодателя, — сообщили в пресс-службе предприятия.
Напомним, 13 августа «Уралвагонзавод» посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В официальном сообщении ведомства сказано, что в ходе рабочего совещания с руководством предприятия Шойгу обратил особое внимание на соблюдение графика оборонного заказа.