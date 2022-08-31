Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день

Сотрудники завода в беседе с редакцией TagilCity.ru рассказали, что продление рабочего дня связано с производственной необходимостью. Так говориться в приказе, с которым они были ознакомлены. Также по желанию работники могут выйти на 8-часовой рабочий день в субботу за двойную оплату.