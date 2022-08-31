Танцевавшей у забора девочке в Североуральске собака разорвала пятку

В суде уточнили, что, по мнению хозяйки пса, факт причинения вреда девочке именно собакой не доказан. Она отметила, что животное содержится по всем правилам — за высоким забором, на привязи и с ограничением передвижения, а на заборе есть предупреждающая табличка. Владелица собаки уверена, что ребенок мог пораниться об забор.