Танцевавшей у забора девочке в Североуральске собака разорвала пятку

Подруга пострадавшей бросилась за родителями 11-летней девочки. Папа немедленно прибежал на место, зажал рукой место укуса и отнес дочку домой. Оттуда он уже вызвал скорую помощь.
В больнице ребенку была проведена операция. Пострадавшая неоднократно была на стационарном лечении, а также прошла курс реабилитации. После этого она ходила на костылях и получила статус инвалида. Кроме того, ей пришлось перевестись на домашнее обучение, бросить хореографию. Также девочке были запрещены физические нагрузки, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Инцидент случился в августе 2020 года. После него мама девочки обратилась с иском в суд. Она потребовала с хозяев компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Медэкспертиза подтвердила, что раны на пятке девочке могли образоваться только после укуса собаки. В результате Североуральский городской суд постановил взыскать 400 тысяч компенсации и 23,5 тысячи рублей на экспертизу. Однако владелица животного обжаловала решение суда.
В суде уточнили, что, по мнению хозяйки пса, факт причинения вреда девочке именно собакой не доказан. Она отметила, что животное содержится по всем правилам — за высоким забором, на привязи и с ограничением передвижения, а на заборе есть предупреждающая табличка. Владелица собаки уверена, что ребенок мог пораниться об забор.
Однако Свердловский областной суд не согласился с этими доводами и не стал отменять решение Североуральского суда.