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Танцевавшей у забора девочке в Североуральске собака разорвала пятку

Сегодня, 19:43
Танцы около забора частного дома устроили дети на улице Пирогова в Североуральске. В это время за ограждением находилась злая собака. Она дождалась, когда одна из девочек поближе подойдет к забору и вцепилась ей в пятку, высунув морду в просвет.

Подруга пострадавшей бросилась за родителями 11-летней девочки. Папа немедленно прибежал на место, зажал рукой место укуса и отнес дочку домой. Оттуда он уже вызвал скорую помощь.

В больнице ребенку была проведена операция. Пострадавшая неоднократно была на стационарном лечении, а также прошла курс реабилитации. После этого она ходила на костылях и получила статус инвалида. Кроме того, ей пришлось перевестись на домашнее обучение, бросить хореографию. Также девочке были запрещены физические нагрузки, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент случился в августе 2020 года. После него мама девочки обратилась с иском в суд. Она потребовала с хозяев компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Медэкспертиза подтвердила, что раны на пятке девочке могли образоваться только после укуса собаки. В результате Североуральский городской суд постановил взыскать 400 тысяч компенсации и 23,5 тысячи рублей на экспертизу. Однако владелица животного обжаловала решение суда.

В суде уточнили, что, по мнению хозяйки пса, факт причинения вреда девочке именно собакой не доказан. Она отметила, что животное содержится по всем правилам — за высоким забором, на привязи и с ограничением передвижения, а на заборе есть предупреждающая табличка. Владелица собаки уверена, что ребенок мог пораниться об забор.

Однако Свердловский областной суд не согласился с этими доводами и не стал отменять решение Североуральского суда.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Североуральск#Собака#Нападение#Укус#Суд
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