Трамвай запущен между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

«Львёнок» – современный, энергоэффективный, экологичный транспорт. Кабина водителя в нем спроектирована с максимальной обзорностью и высокой эргономичностью. Такие трамваи компактны, при этом салоны в них довольно просторные. Они имеют широкие двери, розетки для зарядки электронных устройств и систему климат-контроля.