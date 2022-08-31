Трамвай запущен между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Первыми на новом трамвае проехали глава Свердловской области Евгений Куйвашев, Почетный гражданин региона Андрей Козицын, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Верхней Пышмы Иван Соломин.
Пуск данного маршрута решает комплекс проблем связи двух городов. Он проложен около крупных ЖК, в шаговой доступности к станции метро «Проспект Космонавтов» и проходит рядом с магистралью.
Решение построить межмуниципальную ветку было очень закономерным. Очень удобно — 20-30 минут по выделенным путям — и ты на месте. Между городами будут курсировать трамваи «Львёнок» вместимостью до 155 человек. Они оборудованы системой климат-контроля, откидной платформой, валидаторами, – сказал Евгений Куйвашев.
Каждый день трамваями смогут воспользоваться около 11 тысяч человек. Планируется, что транспорт будет совершать 14 остановок.
Строили трамвайные пути между городами три года. Всего будет работать 11 низкопольных односекционных трамвайных вагонов. Перевозками займется компания «Мовиста Регионы».
«Львёнок» – современный, энергоэффективный, экологичный транспорт. Кабина водителя в нем спроектирована с максимальной обзорностью и высокой эргономичностью. Такие трамваи компактны, при этом салоны в них довольно просторные. Они имеют широкие двери, розетки для зарядки электронных устройств и систему климат-контроля.
Такой трамвай уже курсирует в Москве, Ижевске, Улан-Удэ, Перми, Ульяновске, Красноярске и Череповце.