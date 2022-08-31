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Уральский боксер стал призером всероссийской спартакиады

Сегодня, 15:53
Фото: пресс-служба Свердловской областной федерации бокса
Боксер из Свердловской области Сергей Мурашев стал бронзовым призером всероссийской спартакиады.

Сам спортсмен рассказал, что соревнования прошли более чем удачно, и что на настоящий момент это самое важное состязание для региона, передает пресс-служба Свердловской областной федерации бокса.

Правда во втором полуфинальном бою мнение всего зала (тренеров и спортсменов) разошлось с мнением судей, и я занял третье место, — сказал боксер.

Данное соревнование проходит в 12 регионах страны по 39 видам спорта. В ней участвуют 9200 спортсменов и 3800 тренеров России. 

В последний раз боксеры из Свердловской области получали медали на чемпионатах России девять лет назад. Тогда золото получал Максим Газизов.

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