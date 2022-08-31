Уральский боксер стал призером всероссийской спартакиады

Сам спортсмен рассказал, что соревнования прошли более чем удачно, и что на настоящий момент это самое важное состязание для региона, передает пресс-служба Свердловской областной федерации бокса.
Правда во втором полуфинальном бою мнение всего зала (тренеров и спортсменов) разошлось с мнением судей, и я занял третье место, — сказал боксер.
Данное соревнование проходит в 12 регионах страны по 39 видам спорта. В ней участвуют 9200 спортсменов и 3800 тренеров России.
В последний раз боксеры из Свердловской области получали медали на чемпионатах России девять лет назад. Тогда золото получал Максим Газизов.