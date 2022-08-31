В избиении и удушении обвинил полицейского подросток в Нижнем Тагиле

15-летний юноша в феврале 2021 года украл телефон. Он был задержан сотрудниками полиции, среди которых был оперативник Алексей. Потом мальчик был отправлен в центр временного содержания несовершеннолетних. Из-за этого юноша впал в истерику и разозлился. Уголовное дело было закрыто за примирением сторон. Однако молодой человек обиделся на полицейского.
12 августа 2021 года подросток пришел домой около 22:30, рассказывает его мама. На лице у него были ссадины, которые женщина сфотографировала. По словам матери, ее сын рассказал, что сотрудник полиции просил его подбросить наркотики за 3 тысячи рублей другу, а после отказа начал бить его и душить. Мама с сыном поехали в травмпункт и затем написали заявление в прокуратуру. Было возбуждено уголовное дело, по которому через год обвиняемым стал оперативник Алексей.
После возбуждения дела началась проверка алиби полицейского. Тогда выяснилось, что вечером до 23:00 он находился в других районах города. Были допрошены свидетели, проверены телефонные звонки и геолокация. Выяснилось, что мужчина в тот вечер был в районе Сухоложского поселка.
Однако дело не было закрыто. Следователи вызвали мальчика на новый допрос. Он изменил показания и заявил, что все произошло в 19:00. Также расходятся данные об избиении.
По словам адвоката Рустама Ризванова, следствие вменяло полицейскому время совершения преступления 21:00–22:44. Однако потом, по словам адвоката, стало известно, что на это время у него есть алиби.
Когда это стало очевидным, начались откровенные манипуляции с показаниями подростка, в том числе уточнение, что преступление в отношении него было совершено после 19 часов тех суток, — обращает внимание адвокат Рустам Ризванов.
Он отметил, что первоначальные показания указывают на то, что преступление якобы было совершено 12 августа 2021 года в 22:00. Это также подтвердил друг подростка. Защита, добавил адвокат, направило ходатайство для назначения экспертизы, чтобы выяснить, имеет ли мальчик склонность к фантазированию.
В протоколах свидетелей говорится, что подросток вспыльчивый и конфликтный, особенно в состоянии опьянения. Также они утверждают, что юноша позиционирует себя как бандит и стремится к лидерству. Подросток обучается в коррекционном классе. В школе его характеризуют отрицательно. Он пропускает занятия.
В заключении психолога говорится, что юноше свойственно игнорирование интересов других, а также он способен нарушать правила для получения авторитета от других. Отмечается, что подросток подвержен влиянию более «отрицательных» личностей, стремится уходить от влияния взрослых. Кроме того, молодой человек получил направление на консультацию к наркологу, так как он злоупотребляет алкоголем.
В день, когда якобы произошло избиение, около дома на улице Булата Окуджавы, 13, была драка в 21:25. Это имеется в показаниях подростка. На сообщение выехжала полиция. Неизвестно, принимал ли в потасовке участие сам подросток, но он утверждал, что оперативник избил его уже после этого события, пишет Е1.