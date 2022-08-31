В избиении и удушении обвинил полицейского подросток в Нижнем Тагиле

12 августа 2021 года подросток пришел домой около 22:30, рассказывает его мама. На лице у него были ссадины, которые женщина сфотографировала. По словам матери, ее сын рассказал, что сотрудник полиции просил его подбросить наркотики за 3 тысячи рублей другу, а после отказа начал бить его и душить. Мама с сыном поехали в травмпункт и затем написали заявление в прокуратуру. Было возбуждено уголовное дело, по которому через год обвиняемым стал оперативник Алексей.