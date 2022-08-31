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В проект «20 главных событий России за 20 лет» вошла разработка вакцин от COVID-19

Сегодня, 01:11
Холдинг 1MI совместно с Институтом развития интернета реализуют нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». Он направлен на определение ключевых исторических событий, повлиявших на уровень жизни молодых россиян.

Исследование проводится социологами, журналистами и политическими аналитиками.

По информации vostokmedia.com, на главные вопросы предлагается ответить участникам фокус-групп, сформированных во всех областях России. Респондентами являются жители России в возрасте от 18 до 35 лет.

Пандемия коронавируса явилась непростым испытанием для всего государства. Однако она оказалась и мощной движущей силой, стимулирующей развитие отечественной медицины. Во период эпидемии наблюдалась нехватка препаратов и оборудования.

Все государства в период пандемии стремились обеспечить медицинские учреждения дефицитной медтехникой, медикаментами и средствами защиты (СИЗ). Маски оказались остро необходимым товаром. В напряженных условиях наша страна за несколько месяцев наладила масштабный выпуск СИЗ, которые были направлены в больницы. Это послужило стабилизации рынка.

Разработка вакцин от COVID-19 является серьезным прорывом в области отечественной фармакологии. Действенность данного препарата оценена в 92%. Неслучайно его применение разрешено в 30 странах мира. Плюс ко всему разработаны и появились на рынке «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и Sputnik Light.

На борьбу с коронавирусом в России было выделено порядка 300 млрд рублей. Над созданием вакцин трудились семь научных центров. В общей сложности были воплощены в реальность 30 проектов фармацевтического и медицинского производства, направленных на борьбу с COVID-19. На эти проекты государство потратило 10 млрд рублей.

 

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