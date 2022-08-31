В селе Елизаветинском отменили единственный автобус до Нижнего Тагила

Жительница села Татьяна Бранчевская преодолевает дорогу от дома до большой трассы пешком. Это ей требуется для того, чтобы попасть в городскую больницу или в паспортный стол. Пешком она идет более двух часов, либо ловит попутку – не всегда это удается, сообщает ОТВ.