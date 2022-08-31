В селе Елизаветинском отменили единственный автобус до Нижнего Тагила

Жительница села Татьяна Бранчевская преодолевает дорогу от дома до большой трассы пешком. Это ей требуется для того, чтобы попасть в городскую больницу или в паспортный стол. Пешком она идет более двух часов, либо ловит попутку – не всегда это удается, сообщает ОТВ.
По словам старосты села Веры Шабуниной, на протяжении 17 лет жителей возил частный перевозчик, но с 1 мая он отказался от работы. В селе живут в основном пожилые граждане, которые после отмены автобуса стали называть свою местность «необитаемым островом».
С трудностями столкнулись и проживающие здесь школьники. Ведь школы в селе нет, добираться им нужно до города.
В администрации Нижнего Тагила рассказали, что дорога к селу Елизаветинскому регионального значения и город к ней отношения не имеет.
К тому же дорога не соответствует условиям, которые предъявляются к организации пассажирских перевозок. Поэтому перевозить по ней людей нельзя.
В министерстве транспорта сообщили, что о проблеме знают и в планах уже имеется ремонт данного дорожного полотна. Ремонт начнется не раньше следующего года.