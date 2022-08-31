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В селе Елизаветинском отменили единственный автобус до Нижнего Тагила

Сегодня, 17:34
Фото: 1MI

Дорогу в селе Елизаветинском под Нижним Тагилом отремонтируют

Жители Елизаветинского, которых насчитывается около 500 человек, не смогут доехать до Нижнего Тагила на автобусе, так как маршрут отменили.

Жительница села Татьяна Бранчевская преодолевает дорогу от дома до большой трассы пешком. Это ей требуется для того, чтобы попасть в городскую больницу или в паспортный стол. Пешком она идет более двух часов, либо ловит попутку – не всегда это удается, сообщает ОТВ.

По словам старосты села Веры Шабуниной, на протяжении 17 лет жителей возил частный перевозчик, но с 1 мая он отказался от работы. В селе живут в основном пожилые граждане, которые после отмены автобуса стали называть свою местность «необитаемым островом».

С трудностями столкнулись и проживающие здесь школьники. Ведь школы в селе нет, добираться им нужно до города.

В администрации Нижнего Тагила рассказали, что дорога к селу Елизаветинскому регионального значения и город к ней отношения не имеет.

К тому же дорога не соответствует условиям, которые предъявляются к организации пассажирских перевозок. Поэтому перевозить по ней людей нельзя.

В министерстве транспорта сообщили, что о проблеме знают и в планах уже имеется ремонт данного дорожного полотна. Ремонт начнется не раньше следующего года.

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#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Автобус#Селяне#Жители
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