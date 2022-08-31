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Водитель «Делимобиля» вылетел в траншею на перекрестке в Екатеринбурге

Сегодня, 08:39
Водитель на «Делимобиле» в ночь на 31 августа на перекрестке улиц Победы и Ломоносова в Екатеринбурге вылетел в траншею. В результате пострадал 20-летний мужчина.

Водитель Volkswagen Polo ехал по улице Победы в сторону улицы Бакинских Комиссаров. Он на скорости вылетел в вырытую траншею, пишет ИА «Ночные новости».

На улице Победы на данный момент проводятся ремонтные работы. На перекрестке с улицы Ломоносова движение ограничено. Обусловлено это тем, что поперек улицы Победы вырыта траншея. Последняя огорожена и перед ней выставлены соответствующие знаки.

Однако водитель снес ограждения и упал в траншею. Молодой человек получил черепно-мозговую травму, ушиб груднойклетки и перелом ребер. Он был госпитализирован. Автомобиль восстановлению не подлежит.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Екатеринбург#Делимобиль#Пострадавшие#Водитель#Иномарка#Больница
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