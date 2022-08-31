Водитель «Делимобиля» вылетел в траншею на перекрестке в Екатеринбурге

Водитель Volkswagen Polo ехал по улице Победы в сторону улицы Бакинских Комиссаров. Он на скорости вылетел в вырытую траншею, пишет ИА «Ночные новости».
На улице Победы на данный момент проводятся ремонтные работы. На перекрестке с улицы Ломоносова движение ограничено. Обусловлено это тем, что поперек улицы Победы вырыта траншея. Последняя огорожена и перед ней выставлены соответствующие знаки.
Однако водитель снес ограждения и упал в траншею. Молодой человек получил черепно-мозговую травму, ушиб груднойклетки и перелом ребер. Он был госпитализирован. Автомобиль восстановлению не подлежит.