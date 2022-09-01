21 день в августе вредные вещества в тагильском воздухе превышали норму

Чаще всего в воздухе норму превышал сероводород — 19 раз от 1,1 до 2,5 ПДК. Из них 17 превышений вещества фиксировались постом «Уральского УГМС» на Сухоложском поселке и два — газоанализатором TagilCity.ru на Тагилстрое и проспекте Мира.
Сероводород относится к третьему классу опасности и в первую очередь негативно действует на нервную систему человека, вызывая сильные головные боли и судороги.
За год в Нижнем Тагиле выбрасывается около 75 тонн сероводорода. Больше всего — с ЕВРАЗ НТМК — 73 тонны, так как этот газ используется в коксохимическом производстве. Остальные предприятия загрязняют воздух этим веществом в небольших количествах.
Также прибор редакции возле вокзала шесть раз ловил диоксид азота от 1,5 до 2 ПДК. Формальдегид, по данным государственного мониторинга, превышал норму в воздухе четыре раза — на Тагилстрое, Сухоложском поселке и Красном Камне. По одному разу были превышения синильной кислоты (прибор TagilCity.ru зафиксировал превышение в 40 ПДК) и оксида углерода (1,5 ПДК у поста УГМС).
Кроме того, с 22 по 26 августа в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ. В эти дни предприятия обязаны снижать выбросы в воздух. Однако превышения вредных веществ фиксировались ежедневно на протяжении всего действия предупреждения.
Надзорные же органы не могут проверить заводы во время НМУ из-за моратория на контрольные мероприятия.