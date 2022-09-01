21 день в августе вредные вещества в тагильском воздухе превышали норму

Также прибор редакции возле вокзала шесть раз ловил диоксид азота от 1,5 до 2 ПДК. Формальдегид, по данным государственного мониторинга, превышал норму в воздухе четыре раза — на Тагилстрое, Сухоложском поселке и Красном Камне. По одному разу были превышения синильной кислоты (прибор TagilCity.ru зафиксировал превышение в 40 ПДК) и оксида углерода (1,5 ПДК у поста УГМС).