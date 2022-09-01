Бомжи будут голосовать на выборах 11 сентября в Свердловской области

Оказалось, что бомжи также хотят участвовать в выборах. Они смогут принять участие в голосовании, получив статус мобильного избирателя. Подобное доступно тем, кто имеет только временную регистрацию на территории РФ сроком не менее трёх месяцев до дня голосования. Для этого предстоит посетить избирательную комиссию на местности, пишет Ура.ру со ссылкой на уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову.
Чиновник выделила две проблемы с инициативой: во-первых, бездомные не знают о голосовании и своей возможностью зарегистрироваться в ТИКе, во-вторых — время регистрации людей уже закончится ко дню голосования.
Напомним, что 11 сентября в Нижнем Тагиле пройдут выборы по обновленной системе: было решено отказаться от партийных списков. На пост депутатов выдвинулось 117 тагильчан.