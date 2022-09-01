День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru

09.54 Серьезные первоклашки и веселые старшеклассники школы N100.
09.43 Посмотрите, как выглядит отремонтированная школа 23 на Вые.
09.26 Самая большая школа на Гальянке N100 тоже готова к встрече Дня знаний. Поздравить учеников школы приедет экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
09.20 Подрядная организация «Стройкомплекс» передала директору 23-й школы Ольге Быстровой ключ от обновлённого здания.
09.14 От губернатора региона Евгения Куйвашева школьников поздравил его заместитель Павел Креков.
Поздравляю вас с Днём знаний! Это действительно замечательный день. Время быстро идёт, очень многое делается сегодня. В Нижнем Тагиле каждый год появляются новые образовательные учреждения, — сказал замглавы Свердловской области.
09.10 Первый звонок сегодня прозвенит в обновлённой школе 23 на Вые. Здание 1939 года постройки открылось после капитального ремонта. Строителям пришлось изрядно потрудиться - от прежней постройки оставили только стены. Износ здания составлял более 70%.
1 сентября журналисты нашей редакции вновь проводят в школах, но уже не как ученики и студенты. В этот день наши корреспонденты - это глаза и уши тагильчан, которые хотят узнать: как же празднуют начало учебного года в школах, сузах и вузах Нижнего Тагила. Совсем скоро в этой текстовой трансляции будут появляться фото, видео и интересные факты от различных тагильчан, оказавшихся сегодня на торжественных линейках.