День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru

1 сентября журналисты нашей редакции вновь проводят в школах, но уже не как ученики и студенты. В этот день наши корреспонденты - это глаза и уши тагильчан, которые хотят узнать: как же празднуют начало учебного года в школах, сузах и вузах Нижнего Тагила. Совсем скоро в этой текстовой трансляции будут появляться фото, видео и интересные факты от различных тагильчан, оказавшихся сегодня на торжественных линейках.