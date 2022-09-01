TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru

Сегодня, 09:13
Как в Нижнем Тагиле празднуют День знаний в 2022 году? Школьные линейки, слёзы родителей первоклашек и открытие школы после капремонта: читайте все это в онлайн-репортаже редакции TagilCity.ru с различных городских объектов.
Владислав Пинаев поздравил Нижний Тагил с Днём знаний
Узнать подробнее

09.54 Серьезные первоклашки и веселые старшеклассники школы N100. 

09.43 Посмотрите, как выглядит отремонтированная школа 23 на Вые. 

09.27 Школа 23 открыта! Красную ленточку перерезали замглавы региона Павел Креков, замглавы Нижнего Тагила Валерий Суров, ветеран педагогического труда Светлана Зингер и лучшая ученица 10 класса, отличница Рубина Михайлец. 

09.26 Самая большая школа на Гальянке N100 тоже готова к встрече Дня знаний. Поздравить учеников школы приедет экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

09.20 Подрядная организация «Стройкомплекс» передала директору 23-й школы Ольге Быстровой ключ от обновлённого здания. 

09.14 От губернатора региона Евгения Куйвашева школьников поздравил его заместитель Павел Креков. 

Поздравляю вас с Днём знаний! Это действительно замечательный день. Время быстро идёт, очень многое делается сегодня. В Нижнем Тагиле каждый год появляются новые образовательные учреждения, — сказал замглавы Свердловской области. 

09.10 Первый звонок сегодня прозвенит в обновлённой школе 23 на Вые. Здание 1939 года постройки открылось после капитального ремонта. Строителям пришлось изрядно потрудиться - от прежней постройки оставили только стены. Износ здания составлял более 70%.

1 сентября журналисты нашей редакции вновь проводят в школах, но уже не как ученики и студенты. В этот день наши корреспонденты - это глаза и уши тагильчан, которые хотят узнать: как же  празднуют начало учебного года в школах, сузах и вузах Нижнего Тагила. Совсем скоро в этой текстовой трансляции будут появляться фото, видео и интересные факты от различных тагильчан, оказавшихся сегодня на торжественных линейках. 

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Общество#Эксклюзив#Дети#Школа#Школа №100#Праздник#День знаний#Спецпроекты
Подпишитесь
Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
Вчера, 11:30
С квнщиком Никитой Сумароковым простились в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:39
H&M открылся в Нижнем Тагиле на последнюю распродажу
Вчера, 15:36
Как тагильчанам получить выходной 1 сентября?
Вчера, 14:02
Работы по открытию исправительного центра рядом со школой приостановлены в Тагиле
30 августа, 17:26