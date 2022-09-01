День знаний прошел в школах Тагила, а в новом доме протекает крыша

День знаний прошел в Нижнем Тагиле. В школах прошли торжественные линейки и выступления. Школьников с началом нового учебного года поздравили педагоги, родители, представители властей, старшеклассники. Текстовую трансляцию этих событий собрали в материале журналисты TagilCity.ru.
Машины вылетели на тротуар после ДТП в Алапаевске. Свидетели отмечают, что в аварии пострадали люди. Одна из машин ударилась капотом о дом. На видео с места ЧП видно, как вокруг автомобилей собрались люди, прибыл экипаж скорой помощи.
Крыша протекает в новом пятиэтажном доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле. Техническое обследование выявило дефекты кровли. Обязанность восстановить ее возложена на подрядную организацию ООО «БАМ-Строй».
Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Строение претерпело кардинальные изменения — от прошлой постройки 1939 года остались лишь несущие стены.
Екатеринбуржцы возмутились отсутствием скидок на проезд в транспорте. С 1 сентября проезд в общественном транспорте должен был стоить 22 рубля по картам «Мир» или «Уралочка», но этого не произошло. В администрации пояснили, что для получения скидки проезд нужно оплачивать смартфоном.
Посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru фиксировали превышения вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила 21 день из 31. Чаще всего норму превышал сероводород - 19 раз. Его концентрация колебалась в пределах от 1,1 до 2,5 ПДК.