День знаний прошел в школах Тагила, а в новом доме протекает крыша

Екатеринбуржцы возмутились отсутствием скидок на проезд в транспорте. С 1 сентября проезд в общественном транспорте должен был стоить 22 рубля по картам «Мир» или «Уралочка», но этого не произошло. В администрации пояснили, что для получения скидки проезд нужно оплачивать смартфоном.