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День знаний прошел в школах Тагила, а в новом доме протекает крыша

Сегодня, 19:00
Фото: TagilCity.ru
День знаний прошел в школах Нижнего Тагила, а в новом доме на улице Тимирязева протекает крыша. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 1 сентября.

День знаний прошел в Нижнем Тагиле. В школах прошли торжественные линейки и выступления. Школьников с началом нового учебного года поздравили педагоги, родители, представители властей, старшеклассники. Текстовую трансляцию этих событий собрали в материале журналисты TagilCity.ru.

День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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Машины вылетели на тротуар после ДТП в Алапаевске. Свидетели отмечают, что в аварии пострадали люди.  Одна из машин ударилась капотом о дом. На видео с места ЧП видно, как вокруг автомобилей собрались люди, прибыл экипаж скорой помощи. 

Машины вылетели на тротуар после ДТП в Алапаевске
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Крыша протекает в новом пятиэтажном доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле. Техническое обследование выявило дефекты кровли. Обязанность восстановить ее возложена на подрядную организацию ООО «БАМ-Строй».

Крыша протекает в новом доме на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле
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Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Строение претерпело кардинальные изменения — от прошлой постройки 1939 года остались лишь несущие стены.

Замглавы региона оценил обновленную школу № 23 на Вые в Тагиле
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Екатеринбуржцы возмутились отсутствием скидок на проезд в транспорте. С 1 сентября проезд в общественном транспорте должен был стоить 22 рубля по картам «Мир» или «Уралочка», но этого не произошло. В администрации пояснили, что для получения скидки проезд нужно оплачивать смартфоном.

Екатеринбуржцы возмутились отсутствием скидок на проезд в транспорте
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Посты УГМС и газоанализатор TagilCity.ru фиксировали превышения вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила 21 день из 31. Чаще всего норму превышал сероводород - 19 раз. Его концентрация колебалась в пределах от 1,1 до 2,5 ПДК.

21 день в августе вредные вещества в тагильском воздухе превышали норму
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День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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