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Детей у свердловчанки забрали из-за жалобы 15-летней дочери

Сегодня, 12:01
Фото: 1MI
У жительницы Свердловской области Виктории Земляной органы опеки забрали двоих детей. Причина – жалоба одного из детей на плохое обращение.

Речь идет о семье из Белоярского, у которой 31 августа забрали двоих приемных детей. По данным органов опеки, трудности в семье наблюдались давно, но женщина не принимала ничью помощь, пишет «КП-Екатеринбург».

Ранее в семье выявлялись сложности во взаимоотношениях между приёмным родителем и несовершеннолетними, - сказали в Министерстве соцполитики региона. 

Ранее сама женщина рассказала, что после ссоры ее 15-летняя дочка пожаловалась на плохое общение с ней и многочисленные запреты.  В органах опеки сказали, что подросток пожаловалась на жестокое обращение к ней.

В результате органы опеки забрали девочку и мальчика, с мамой остались еще трое приемных детей. В Министерстве соцполитики региона сказали, что от них тоже поступило сообщение о нежелании жить в этой семье.

Сейчас 15-летняя девушка и 12-летний мальчик находятся в реабилитационном центре. Виктория планирует судиться с органами опеки. Отметим, что в семье есть еще трое родных детей.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Опека#Органы опеки#Жестокое обращение
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