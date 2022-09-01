Детей у свердловчанки забрали из-за жалобы 15-летней дочери

Речь идет о семье из Белоярского, у которой 31 августа забрали двоих приемных детей. По данным органов опеки, трудности в семье наблюдались давно, но женщина не принимала ничью помощь, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее в семье выявлялись сложности во взаимоотношениях между приёмным родителем и несовершеннолетними, - сказали в Министерстве соцполитики региона.
Ранее сама женщина рассказала, что после ссоры ее 15-летняя дочка пожаловалась на плохое общение с ней и многочисленные запреты. В органах опеки сказали, что подросток пожаловалась на жестокое обращение к ней.
В результате органы опеки забрали девочку и мальчика, с мамой остались еще трое приемных детей. В Министерстве соцполитики региона сказали, что от них тоже поступило сообщение о нежелании жить в этой семье.
Сейчас 15-летняя девушка и 12-летний мальчик находятся в реабилитационном центре. Виктория планирует судиться с органами опеки. Отметим, что в семье есть еще трое родных детей.