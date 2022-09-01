Девять обновленных школ открылись в Свердловской области 1 сентября

В Екатеринбурге были открыты две новые школы. Обе они находятся в Академическом районе. В одной из них — школе № 31 — побывал глава региона Евгений Куйвашев. Он пообщался с родителями школьников и обсудил волнующие их темы.
Вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым Куйвашев оценил возможности новой школы № 31.
Я всегда волнительно радуюсь, когда открывается новая школа. И сегодня один из таких дней. У нас в регионе сегодня много делается для развития системы общего образования. И мне приятно, что эта школа так востребована у жителей развивающегося района, — сказал на торжественной линейке Евгений Куйвашев.
Отмечается, что в Мичуринском районе появилась не просто школа, а образовательный центр, в который входит не только школьное, но и дошкольное отделение. Там имеются группы с игровыми и спальными комнатами, залы для спортивных и музыкальных занятий, учебные классы, мастерские, два бассейна, библиотека, столовая и актовый зал.
В школе имеется система контроля доступа, видеонаблюдение и система дымоудаления. Основной идеей школы является создание экоориентированного образовательного пространства. В программу обучения детей включаются экологические элементы, сообщили в департаменте информационной политики.
Ежегодно в Свердловской области открывается сразу несколько новых школ. В 2022 году было построено семь, еще 28 отремонтированы. Более 500 тысяч школьников пришли учиться уже в новые учебные заведения.
Напомним, сегодня 1 сентября 2022 года на Вые в Нижнем Тагиле была торжественно открыта школа № 23 после капитального ремонта. На мероприятии присутствовал замглавы региона Павел Креков. Здание 1939 года постройки ремонтировалось 1,5 года. Все это время ученики посещали занятия в школе № 1.