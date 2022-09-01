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Девять обновленных школ открылись в Свердловской области 1 сентября

Сегодня, 19:16
Фото: Департамент информационной политики
Девять обновленных школ открылись в Свердловской области 1 сентября 2022 года. После того, как с детскими садами проблемы были решены, на ближайшие годы стоит цель решения вопроса со школами.

В Екатеринбурге были открыты две новые школы. Обе они находятся в Академическом районе. В одной из них — школе № 31 — побывал глава региона Евгений Куйвашев. Он пообщался с родителями школьников и обсудил волнующие их темы.

Вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым Куйвашев оценил возможности новой школы № 31.

Я всегда волнительно радуюсь, когда открывается новая школа. И сегодня один из таких дней. У нас в регионе сегодня много делается для развития системы общего образования. И мне приятно, что эта школа так востребована у жителей развивающегося района, — сказал на торжественной линейке Евгений Куйвашев.

Отмечается, что в Мичуринском районе появилась не просто школа, а образовательный центр, в который входит не только школьное, но и дошкольное отделение. Там имеются группы с игровыми и спальными комнатами, залы для спортивных и музыкальных занятий, учебные классы, мастерские, два бассейна, библиотека, столовая и актовый зал.

В школе имеется система контроля доступа, видеонаблюдение и система дымоудаления. Основной идеей школы является создание экоориентированного образовательного пространства. В программу обучения детей включаются экологические элементы, сообщили в департаменте информационной политики.

Ежегодно в Свердловской области открывается сразу несколько новых школ. В 2022 году было построено семь, еще 28 отремонтированы. Более 500 тысяч школьников пришли учиться уже в новые учебные заведения.

Напомним, сегодня 1 сентября 2022 года на Вые в Нижнем Тагиле была торжественно открыта школа № 23 после капитального ремонта. На мероприятии присутствовал замглавы региона Павел Креков. Здание 1939 года постройки ремонтировалось 1,5 года. Все это время ученики посещали занятия в школе № 1.

Замглавы региона оценил обновленную школу № 23 на Вые в Тагиле
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#Ирина Кирилова#Общество#Касается каждого#Новости УрФО#Школа#Открытие#Ремонт#Евгений Куйвашев
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