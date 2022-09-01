Девять обновленных школ открылись в Свердловской области 1 сентября

Отмечается, что в Мичуринском районе появилась не просто школа, а образовательный центр, в который входит не только школьное, но и дошкольное отделение. Там имеются группы с игровыми и спальными комнатами, залы для спортивных и музыкальных занятий, учебные классы, мастерские, два бассейна, библиотека, столовая и актовый зал.