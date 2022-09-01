Два девятилетних мальчика исчезли в посёлке под Екатеринбургом

Имена пропавших детей — Гуфранов Кирилл и Дмитрий Петров. Сейчас их разыскивают правоохранители и волонтёры. Всех, кто располагает информацией о пропавших ребятах, просят позвонить по номеру 102, пишет поисковый отряд «Прорыв».
Ориентировка на Кирилла: худой, глаза голубые, волосы светло-русые, рост 1 метр 40 сантиметров. На момент исчезновения был одет в рубашку в клеточку, асфальтового цвета кеды и серые шорты. С собой — темно-серая барсетка. Отличительная особенность: носит очки с диоптриями в золотистой оправе.
Ориентировка на Дмитрия: худой блондин с голубыми глазами, рост 145 сантиметров. Был одет в тёмно-зеленую футболку и шорты земляного цвета. На ногах — синие кроссовки.
На данный момент известно, что Кирилл найден, жив.