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Два девятилетних мальчика исчезли в посёлке под Екатеринбургом

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
Идут поиски двух мальчиков девяти лет, которые пропали в посёлке Шабровском под Екатеринбургом 31 августа. Один из ребят нуждается в помощи медработника.

Имена пропавших детей — Гуфранов Кирилл и Дмитрий Петров. Сейчас их разыскивают правоохранители и волонтёры. Всех, кто располагает информацией о пропавших ребятах, просят позвонить по номеру 102, пишет поисковый отряд «Прорыв».

Ориентировка на Кирилла: худой, глаза голубые, волосы светло-русые, рост 1 метр 40 сантиметров. На момент исчезновения был одет в рубашку в клеточку, асфальтового цвета кеды и серые шорты. С собой — темно-серая барсетка. Отличительная особенность: носит очки с диоптриями в золотистой оправе.

Ориентировка на Дмитрия: худой блондин с голубыми глазами, рост 145 сантиметров. Был одет в тёмно-зеленую футболку и шорты земляного цвета. На ногах — синие кроссовки.

На данный момент известно, что Кирилл найден, жив.

Фото: поисковый отряд «Прорыв»
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Дети#Полиция#Волонтеры#Пропал#Пропал ребенок
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