Два девятилетних мальчика исчезли в посёлке под Екатеринбургом

Ориентировка на Кирилла: худой, глаза голубые, волосы светло-русые, рост 1 метр 40 сантиметров. На момент исчезновения был одет в рубашку в клеточку, асфальтового цвета кеды и серые шорты. С собой — темно-серая барсетка. Отличительная особенность: носит очки с диоптриями в золотистой оправе.