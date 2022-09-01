Две 7-летние сестры и их мама пострадали в ДТП в День знаний в Нижнем Тагиле

Авария произошла около полудня у дома № 23 на улице Газетная, там столкнулись два автомобиля: Chevrolet Niva и Nissan March. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Chevrolet при перестроении не предоставил преимущество в движении женщине, находящейся за рулем иномарки.
В результате столкновения транспортных средств 28-летняя женщина-водитель сломала руку. В салоне Nissan также находились две ее дочери, которые сидели в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности.
Врачи, прибывшие на место ДТП, госпитализировали одну из сестер с ушибом живота. Вторую девочку медики отпустили домой, так как она не получила серьезных травм.
Оба водители оказались трезвыми. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина из Chevrolet Niva за рулем 20 лет. За это время он привлекался к административной ответственности четыре раза, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.