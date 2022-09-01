Две 7-летние сестры и их мама пострадали в ДТП в День знаний в Нижнем Тагиле

Авария произошла около полудня у дома № 23 на улице Газетная, там столкнулись два автомобиля: Chevrolet Niva и Nissan March. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Chevrolet при перестроении не предоставил преимущество в движении женщине, находящейся за рулем иномарки.