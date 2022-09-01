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Две 7-летние сестры и их мама пострадали в ДТП в День знаний в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:06
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Две сестры возраста семи лет пострадали в ДТП, случившемся 1 сентября на улице Газетная в Нижнем Тагиле. Одна из девочек была госпитализирована, а ее мама получила перелом руки.

Авария произошла около полудня у дома № 23 на улице Газетная, там столкнулись два автомобиля: Chevrolet Niva и Nissan March. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Chevrolet при перестроении не предоставил преимущество в движении женщине, находящейся за рулем иномарки.

В результате столкновения транспортных средств 28-летняя женщина-водитель сломала руку. В салоне Nissan также находились две ее дочери, которые сидели в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности.

Врачи, прибывшие на место ДТП, госпитализировали одну из сестер с ушибом живота. Вторую девочку медики отпустили домой, так как она не получила серьезных травм.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Оба водители оказались трезвыми. Сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина из Chevrolet Niva за рулем 20 лет. За это время он привлекался к административной ответственности четыре раза, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

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#Евгения Сафина#ДТП#Нижний Тагил#Полиция#ГИБДД#Авария
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