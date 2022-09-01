TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Екатеринбуржец избил женщину на улице и сбежал

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
48-летний житель Екатеринбурга жестоко избил на улице 56-летнюю женщину. Её увезли в больницу №23.

У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом скуловой кости, ушибы. Медики написали заявление в полицию, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Сейчас правоохранители подозревают, что екатеринбурженку избил ранее не судимый мужчина. Тот свою вину и не отрицал. Он сказал, что они поссорились, поэтому и произошла драка.

Также злоумышленник поведал, что бил женщину по голове до потери ей сознания. После этого он убежал. Возбуждено уголовное дело, виновному может грозить до восьми лет тюрьмы.

Читайте также:
Пьяный екатеринбуржец избил сожительницу, убил ее подругу и уснулБеременная мать избила дочку на улице в Каменске-Уральском
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Драка#Побои#Травмы
Подпишитесь
День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru
Сегодня, 09:13
Тагильский УВЗ перевел работников оборонного производства на 12-часовой рабочий день
Вчера, 11:30
С квнщиком Никитой Сумароковым простились в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:39
H&M открылся в Нижнем Тагиле на последнюю распродажу
Вчера, 15:36
Как тагильчанам получить выходной 1 сентября?
Вчера, 14:02
Работы по открытию исправительного центра рядом со школой приостановлены в Тагиле
30 августа, 17:26