Екатеринбуржец избил женщину на улице и сбежал

У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом скуловой кости, ушибы. Медики написали заявление в полицию, сообщает УМВД по Екатеринбургу.
Сейчас правоохранители подозревают, что екатеринбурженку избил ранее не судимый мужчина. Тот свою вину и не отрицал. Он сказал, что они поссорились, поэтому и произошла драка.
Также злоумышленник поведал, что бил женщину по голове до потери ей сознания. После этого он убежал. Возбуждено уголовное дело, виновному может грозить до восьми лет тюрьмы.