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Екатеринбуржцы возмутились отсутствием скидок на проезд в транспорте

Сегодня, 15:09
Фото: 1MI
С 1 сентября проезд в общественном транспорте должен был стоить 22 рубля по картам «Мир» или «Уралочка», но этого не произошло. Жители Екатеринбурга пожаловались на произошедшее.

Горожане рассказали, что в День знаний с них списывали полную сумму оплаты — 32 рубля. В мэрии Екатеринбурга отметили, что обмана не было, просто необходимо соблюсти еще ряд условий, пишет Е1.

Скидка работает только по карте «Уралочка», либо по карте «Мир» из приложения со смартфона, обычные пластиковые карты «Мир» скидку не дают, — отметили в администрации. 

Для получения скидки нужно загрузить карту «Мир» в Mir Pay или Samsung Pay — и расплачиваться в транспорте при помощи смартфона.

Екатеринбуржцы возмутились этой информацией, сказав, что далеко не все владеют смартфонами так, чтобы суметь ими расплачиваться.

В администрации Екатеринбурга сказали, что пожилые граждане и так получают скидку в транспорте по Екарте. И данная льгота превышает 10 рублей.

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#Елена Озерова#Транспорт#Новости УрФО#Проезд#Оплата#Скидки
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