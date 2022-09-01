Евгений Куйвашев провёл «Разговоры о важном» для старших классов в школе Берёзовского

Также губернатор отметил, что в УрФО рождается много ребят с врожденным талантом. Задача педагогов — его увидеть и реализовать с раннего детства. В этом направлении помогут двигаться, например, школы с бассейном, классами, оснащенными компьютерами, мастерскими для творчества и лабораториями. Подобные проекты уже реализованы в некоторых учреждениях региона, в будущем они появятся и в других районах.