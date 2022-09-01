Евгений Куйвашев провёл «Разговоры о важном» для старших классов в школе Берёзовского

Школа № 55 открылась в Берёзовском на День знаний. Её строительство осуществили в рамках национального проекта «Образование» на деньги, выделенные из госбюджета. Губернатор и родители школьников оценили новое образовательное учреждение после экскурсии. В МОУ представлены потенциальные организации: центр детских инициатив, спецкомната для занятия скалолазанием, отстроены столовая, спортзал, библиотека.
1 сентября — настоящий праздник для тех, кто любит учиться и получать знания! Желаю всем учащимся — вдохновения и отличных отметок! Я верю, что каждый человек талантлив с детства. Особенно если ребенок родился на Урале, — рассказал Евгений Куйвашев, побывавший на торжественной линейке в школе Берёзовского.
Также губернатор отметил, что в УрФО рождается много ребят с врожденным талантом. Задача педагогов — его увидеть и реализовать с раннего детства. В этом направлении помогут двигаться, например, школы с бассейном, классами, оснащенными компьютерами, мастерскими для творчества и лабораториями. Подобные проекты уже реализованы в некоторых учреждениях региона, в будущем они появятся и в других районах.
Напомним, что школа № 55 названа в честь Льва Брусницына — горного инженера, который стал первым открывателем россыпей золота на Урале, в том числе на Берёзовском месторождении.
Евгений Куйвашев порассуждал на открытом уроке с учениками старших классов тему патриотизма, поговорил о причинах, по которым здесь стоит пройти все этапы взросления: обучение в школе, ВУЗе, трудоустройстве на работу.
Ежегодно в Свердловской области открываются новые школы. В 2022 году на территории региона отреставрировано 28 зданий школ. Более 0,5 миллиона ребят с 1 сентября начали свое обучение.
Напомним, что 1 сентября в Нижнем Тагиле открылась обновленная школа № 23 на Вые. Замглавы Свердловской области Павел Креков оценил реконструкцию: образовательное учреждение стало красивым и безопасным. За 224 миллиона рублей строители поменяли перекрытия, полы и крышу. Подрядчики закупили оборудование и мебель, обустроили спортивные площадки.