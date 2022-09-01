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ФСБ заблокировала строительство поселка для многодетных в Екатеринбурге

Сегодня, 15:26
Фото: 1MI
Строительство поселка в Екатеринбурге заблокировали представители ФСБ. Он должен был предназначаться для многодетных граждан и бюджетников.

Речь идет о ЖСК «Георгиевский». Данные участки совпадают с территорией военного объекта, который находится в зоне с особыми условиями использования территории. С этим и связана блокировка объекта, сообщает 66.ru.

ЖСК «Георгиевский» появился семь лет назад. В него входили представители льготных категорий, которые хотели улучшить свои условия жизни. 

Поселок находится на территории 17 гектаров в районе Исток и состоит из 83 участков. Уже закупались материалы для строительства, как вдруг выяснилось, что ФСБ выдало ограничение еще два года назад.

Под блокировку попало 36 участков, в ряде из них уже началось строительство и потрачены деньги. Многие будущие жильцы участков уже продали квартиры и взяли кредиты.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Поселок#ФСБ#Блокировка
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