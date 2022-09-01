Машины вылетели на тротуар после ДТП в Алапаевске

На кадрах видно, что две машины оказались на тротуаре — по всей видимости, в результате столкновения. Вокруг автомобилей собрались люди, прибыл экипаж скорой помощи. Фельдшер покидает машину и идет по направлению к «легковушкам» — вероятно, в ДТП есть пострадавшие. Одна из машин ударилась капотом о жилой многоквартирный дом.