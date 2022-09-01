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Машины вылетели на тротуар после ДТП в Алапаевске

Сегодня, 09:35
Фото: Признания Алапаевск
После столкновения автомобили оказались на тротуаре. Со слов местных жителей, в ДТП есть пострадавшие люди. Дорожно-транспортное происшествие в Алапаевске случилось накануне, 31 августа, на перекрёстке улиц Пушкина — Софьи Перовской.

Фото- и видеозапись с места аварии распространяются по социальным сетям.

На кадрах видно, что две машины оказались на тротуаре — по всей видимости, в результате столкновения. Вокруг автомобилей собрались люди, прибыл экипаж скорой помощи. Фельдшер покидает машину и идет по направлению к «легковушкам» — вероятно, в ДТП есть пострадавшие. Одна из машин ударилась капотом о жилой многоквартирный дом.

В комментариях люди пишут о том, что сбили двух пешеходов.

Двух людей сбили, — пишет Татьяна У. в сообществе «Признания Алапаевск».
Фото: Признания Алапаевск
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