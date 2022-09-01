Минеева рассказала о новинках портала поставщиков

Иван Щербаков, руководитель столичного департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, указал, что портал поставщиков – эффективная и надежная площадка, которая постоянно обновляется. Здесь можно настроить оповещения, подписаться на интересующие закупки, создать сайт-визитку, и это только малая часть сервисов, которые отвечают за удобство пользования платформой. К работе на портале может бесплатно подключиться как самозанятый, так и юридическое лицо.