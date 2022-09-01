Минеева рассказала о новинках портала поставщиков

Новинка удобна для предпринимателей, которые активно используют онлайн-сервисы для бизнеса на главном городском портале Москвы. Новой опцией могут воспользоваться как организации с корпоративным кабинетом на mos.ru, так и физлица. Об этом пишет newstracker.ru.
Как рассказала Минеева, выбор способа уведомлений – удобная опция для предпринимателей, которые активно пользуются онлайн-сервисами для ведения бизнеса. Почти половина поставщиков, оформивших регистрацию на портале, – пользователи из Москвы и Московской области. Их более 180 тысяч человек. Сам портал считается надежной площадкой для ведения бизнеса, а возможность настройки уведомлений – услуга, которая сделает использование платформы еще более удобным.
У многих пользователей, которые активно прибегают к возможностям цифровой экосистемы, в том числе с сервисами портала mos.ru, теперь смогут выбрать, на каком ресурсе им удобнее получать оповещения: на портале поставщиков, на mos.ru или по электронной почте.
Для выбора канала информирования нужно зайти в личный кабинет портала поставщиков и открыть раздел «Настройка получения уведомлений». Здесь пользователям предложат отметить, на каких ресурсах они предпочли бы получать оповещения. Причем для каждого типа событий будут представлены разные способы получения.
Иван Щербаков, руководитель столичного департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, указал, что портал поставщиков – эффективная и надежная площадка, которая постоянно обновляется. Здесь можно настроить оповещения, подписаться на интересующие закупки, создать сайт-визитку, и это только малая часть сервисов, которые отвечают за удобство пользования платформой. К работе на портале может бесплатно подключиться как самозанятый, так и юридическое лицо.
Портал поставщиков разработали в Москве в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Теперь он работает на взаимодействие бизнеса и госзаказчиков через оперативные сделки – котировочные сессии, закупки по потребностям и прямые закупки. Благодаря порталу 270 тысяч предпринимателей со всей страны вышли на гарантированный рынок сбыта. Ежедневно на ресурсе заключают более полутора тысяч сделок, а каталог товаров, работ и услуг превышает 1,7 миллиона позиций.