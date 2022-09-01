Молодые люди воруют в магазинах Нижнего Тагила

Пользователь с ником Anastasia Vadimovna в сообществе «Черный список Тагила» рассказала, что тагильчане ходят по магазину, делают вид, что хотят что-то купить, проверяют наличие камер видеонаблюдения. После, убедившись, что за ними не смотрят, парни воруют.
Местные жители рассказали о том, что подобные случаи периодически случаются в разных торговых точках города.
Работала в «Магнит косметик» и каким-то образом стырили сковородку большую. Камеры там не было хотя просили неоднократно поставить, потом поставили. Кто своровал до сих пор тайна, — сообщила Галина К.
Другие тагильчане возмутились: скриншоты не передают факт хищения.
Так можно любого посетителя сфоткать и приписывать ему. Где факт хищения или кражи? — спросил Игорь Ш.