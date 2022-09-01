Молодые люди воруют в магазинах Нижнего Тагила

Пользователь с ником Anastasia Vadimovna в сообществе «Черный список Тагила» рассказала, что тагильчане ходят по магазину, делают вид, что хотят что-то купить, проверяют наличие камер видеонаблюдения. После, убедившись, что за ними не смотрят, парни воруют.