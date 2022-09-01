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Молодые люди воруют в магазинах Нижнего Тагила

Сегодня, 12:04
Фото: Черный список Тагила
Сотрудники магазина Нижнего Тагила опубликовали фото предполагаемых преступников с камеры видеонаблюдения. Автор утверждает, что молодые люди воруют в магазине на немалые суммы.

Пользователь с ником Anastasia Vadimovna в сообществе «Черный список Тагила» рассказала, что тагильчане ходят по магазину, делают вид, что хотят что-то купить, проверяют наличие камер видеонаблюдения. После, убедившись, что за ними не смотрят, парни воруют.

Местные жители рассказали о том, что подобные случаи периодически случаются в разных торговых точках города.

Работала в «Магнит косметик» и каким-то образом стырили сковородку большую. Камеры там не было хотя просили неоднократно поставить, потом поставили. Кто своровал до сих пор тайна, — сообщила Галина К.

Другие тагильчане возмутились: скриншоты не передают факт хищения.

Так можно любого посетителя сфоткать и приписывать ему. Где факт хищения или кражи? — спросил Игорь Ш.
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Происшествия#Воровство#Магазин#Камеры#Камера видеонаблюдения
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