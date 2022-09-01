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На открытие ЕКАД ожидается приезд Владимира Путина

Сегодня, 20:02
Фото: Официальный сайт Кремля
Визит президента РФ Владимира Путина планируется на открытие последнего отрезка Екатеринбургской кольцевой автодороги.

Последний участок кольцевой дороги между Челябинским трактом и Полевским будет открыт 8 или 9 сентября. По словам инсайдера Е1, сейчас прорабатываются вопросы по обеспечению безопасности главы государства во время визита в столицу Урала, а также утверждается программа.

Приглашение о прилете на открытие ЕКАД поступило Владимиру Путину от вице-премьера Марата Хуснуллина во время совещания.

Напомним, 12 августа движение на новом мосту через Тагильский пруд торжественно запустил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также на мероприятии присутствовали полпред УрФО Владимир Якушев и другие высокопоставленные гости.

Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
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#Транспорт#Екатеринбург#Владимир Путин#Дорога#Открытие#Президент#Евгения Сафина
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