На открытие ЕКАД ожидается приезд Владимира Путина

Последний участок кольцевой дороги между Челябинским трактом и Полевским будет открыт 8 или 9 сентября. По словам инсайдера Е1, сейчас прорабатываются вопросы по обеспечению безопасности главы государства во время визита в столицу Урала, а также утверждается программа.