На ВЭФ эксперты поднимут вопросы развития научного гражданского волонтерства

По словам заместителя генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константина Фурсова, сейчас активно практикуется проведение мастер-классов и сессий, в рамках которых участники обмениваются опытом. Такая практика показала свою эффективность, так как представители научной среды обучаются друг у друга. Это дает возможность оказаться в живой среде, где каждый может пообщаться с другим, придумать новый проект, понять, как можно помочь друг другу. Сейчас Россия присоединяется к масштабному тренду, когда научное волонтерство становится более организованным видом деятельности.