На ВЭФ эксперты поднимут вопросы развития научного гражданского волонтерства

Основная повестка сессии - развитие научно-популярного туризма и научного волонтерства в Российской Федерации в рамках развития инициатив программы «Десятилетие науки и технологий».
Издание Vostokmedia пишет, что основная цель научно-популярного туризма и научного гражданского волонтерства заключается в привлечении к научной деятельности талантливых молодых людей, а также в решении актуальных социальных вопросов на уровне регионов и Российской Федерации в целом.
Участники дискуссии поговорят о мерах, которые необходимо предпринять для формирования в ДФО центра притяжения познавательного туризма и научного гражданского волонтерства. Модератор сессии - и. о. главы Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков.
Научно-популярный туризм представляет собой перспективный инструмент привлечения туристов в ДФО. При условии создания возможностей гражданского волонтерства в отрасль будут привлечены ученики школ и студенты, что в перспективе ближайших десяти лет повысит научно-технический потенциал и суверенитет государства.
По словам заместителя генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константина Фурсова, сейчас активно практикуется проведение мастер-классов и сессий, в рамках которых участники обмениваются опытом. Такая практика показала свою эффективность, так как представители научной среды обучаются друг у друга. Это дает возможность оказаться в живой среде, где каждый может пообщаться с другим, придумать новый проект, понять, как можно помочь друг другу. Сейчас Россия присоединяется к масштабному тренду, когда научное волонтерство становится более организованным видом деятельности.
Никита Марченков отметил, что сегодня молодые ученые готовы решать стоящие перед страной и обществом задачи, а также преодолевать существующие в организационном плане препятствия.
В этом году программа ВЭФ включает свыше девяноста деловых мероприятий, включая панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. Официальным информационным партнером форума выступает холдинг 1MI.