Нежилое здание загорелось ночью в Екатеринбурге

В результате горения повредилась кровля, внутренняя отделка и перекрытия чердака. С огнём боролись 15 пожарных и 4 спецмашины. Огонь ограничили в распространении к 23 часам с момента прибытия к месту происшествия, ещё через час его потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Проливка тлеющих конструкций полностью завершена в 8 часов 30 минут.