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Нежилое здание загорелось ночью в Екатеринбурге

Сегодня, 10:26
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
С 22 часов ночи пожарные тушили нежилое здание 150 квадратных метров на улице Баумана в Екатеринбурге. Пожар локализовали к 23 часам 31 августа, а к 00:00 открытый огонь ликвидировали.

В 22:22 на телефон пожарной части поступило сообщение о возгорании. Горела территория в 150 квадратных метров. Известно, что здание не использовалось по назначению.

В результате горения повредилась кровля, внутренняя отделка и перекрытия чердака. С огнём боролись 15 пожарных и 4 спецмашины. Огонь ограничили в распространении к 23 часам с момента прибытия к месту происшествия, ещё через час его потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Проливка тлеющих конструкций полностью завершена в 8 часов 30 минут.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Пожар#Огонь#Пожарные#МЧС
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