Опека забрала детей у жены участника спецоперации из Свердловской области

В департаменте информационной политики рассказали, что сложности с воспитанием детей у жительницы Белоярского возникли раньше. Ей предлагалось пойти к психологу, но она отказывалась. Там отметили, что один из детей уже сообщал о жестоком обращении, а еще двое говорили, что не желают оставаться с приемной мамой. На данный момент опека решает вопрос об изъятии детей.