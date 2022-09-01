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Опека забрала детей у жены участника спецоперации из Свердловской области

Сегодня, 16:10
Мать из поселка Белоярский Свердловской области, у которой опека забрала пятерых детей, является супругой участника спецоперации на Украине.

Органы опеки заявили, что у них есть приказ. Последняя жалоба поступила от 15-летней дочери. Она поссорилась с матерью из-за телефона. Органы опеки убеждали, что со своими обязанностями женщина не справится, рассказал в соцсетях один из жителей поселка Виталий Савкин.

Он отметил, что дети уезжать отказывались и прятались на крыше, а одного из них пришлось забирать силой. Вся операция заняла у полиции и сотрудников опеки несколько часов.

В департаменте информационной политики рассказали, что сложности с воспитанием детей у жительницы Белоярского возникли раньше. Ей предлагалось пойти к психологу, но она отказывалась. Там отметили, что один из детей уже сообщал о жестоком обращении, а еще двое говорили, что не желают оставаться с приемной мамой. На данный момент опека решает вопрос об изъятии детей.

По словам детского омбудсмена Игоря Морокова, конфликт находится на контроле у федеральной коллеги Марии Львовой-Беловой. Он отметил, что подобные решения опекой принимаются единолично. Опровергнуть их может только прокуратура, пишет «Федерал Пресс».

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Белоярский#Дети#Опека#Полиция
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