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Первый дом сопровождаемого проживания выпускников детдомов откроется на Урале

Сегодня, 18:43
Фото: Фонд "Благое дело"
Первый дом, в котором выпускники детских домов будут проживать под сопровождением, откроется в Свердловской области. Тут бывших подопечных учреждений для детей-инвалидов будут учить заботиться о себе самостоятельно.

Ожидается, что первая группа будет заселена уже в конце 2022 года. Открытие проводится НКО «Благое дело» на средства Фонда президентских грантов. На реализацию проекта было получено 10 миллионов рублей. Появится дом в усадьбе Аристовых в Верх-Нейвинском.

Предполагается, что молодых людей будут сопровождать ежедневно, а также курировать специалисты. Отмечается, что будет проводиться обучение грамоте, счету, письму и ремеслам.

В рамках проекта также пройдут занятия в тренировочной квартире для родителей и их детей с инвалидностью, сообщили в фонде.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Дети#Инвалиды#Адаптация#НКО#Грант
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