Первый дом сопровождаемого проживания выпускников детдомов откроется на Урале

Ожидается, что первая группа будет заселена уже в конце 2022 года. Открытие проводится НКО «Благое дело» на средства Фонда президентских грантов. На реализацию проекта было получено 10 миллионов рублей. Появится дом в усадьбе Аристовых в Верх-Нейвинском.
Предполагается, что молодых людей будут сопровождать ежедневно, а также курировать специалисты. Отмечается, что будет проводиться обучение грамоте, счету, письму и ремеслам.
В рамках проекта также пройдут занятия в тренировочной квартире для родителей и их детей с инвалидностью, сообщили в фонде.