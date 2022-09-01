Первый дом сопровождаемого проживания выпускников детдомов откроется на Урале

Ожидается, что первая группа будет заселена уже в конце 2022 года. Открытие проводится НКО «Благое дело» на средства Фонда президентских грантов. На реализацию проекта было получено 10 миллионов рублей. Появится дом в усадьбе Аристовых в Верх-Нейвинском.