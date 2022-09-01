Продавщица мороженого напала на ребенка с аутизмом на набережной в Нижнем Новгороде

Глава областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов назвал данную историю вопиющей. О ситуации он рассказал в своем Telegram. Он, по его словам, думал, что в 21-м веке всем известно, что собой представляет аутизм. Министр считает, что изолирование таких людей от социума недопустимо, так как в целом пострадает общество и будет жестоким и нетерпимым к изъянам.