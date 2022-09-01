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Продавщица мороженого напала на ребенка с аутизмом на набережной в Нижнем Новгороде

Сегодня, 18:22
Фото: 1MI
Продавщица мороженого напала на ребенка с аутизмом на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Женщина возмутилась тем, что мальчик ведет себя не как обычно.

Она схватила школьника за шею и стала хлестать его руками. Информация об этом появилась в социальных сетях. На помощь к ребенку пришла его мама. Она записала видео, в котором объяснила, что поведение ее сына связано с медицинским диагнозом.

Однако продавец отреагировала на это агрессивно и стала кричать, что мальчик «ненормальный и распугал всех детей». Также она посоветовала женщине носить при себе справку и закрыть ребенка дома в ванной, сообщает NewsNN.ru.

Глава областного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов назвал данную историю вопиющей. О ситуации он рассказал в своем Telegram. Он, по его словам, думал, что в 21-м веке всем известно, что собой представляет аутизм. Министр считает, что изолирование таких людей от социума недопустимо, так как в целом пострадает общество и будет жестоким и нетерпимым к изъянам.

Следственный комитет также обратил внимание на ситуацию. Об этом сообщили в СУ СК по региону. Уточняется, что проверка организована из-за возможного нарушения прав ребенка. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

#Ирина Кирилова#Общество#Россия#Дети#Нападение#Избиение#Скандал
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