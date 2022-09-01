Программу поддержки студенчества «Кампус» презентовал губернатор Евгений Куйвашев

По словам губернатора, ему бы хотелось, чтобы после обучения в Екатеринбурге молодые люди, уже став высококвалифицированными специалистами, возвращались в родные города и помогали им развиваться. Поэтому власти стремятся к тому, чтобы на всех территориях региона проживать было одинаково комфортно. Куйвашев отметил, что Екатеринбург должен стать студенческой столицей России, привлекая не только студентов внутри страны, но и из-за границы.