Программу поддержки студенчества «Кампус» презентовал губернатор Евгений Куйвашев

В общей сложности на встречу пришли представители 20 высших учебных заведений. Среди них молодые люди и девушки, для которых создается комплекс поддержки, сообщили в департаменте информационной политики.
Рад сегодня оказаться в компании такого количества талантливых молодых людей. Не сомневаюсь в том, что каждый из вас талантлив. Именно от вас зависит будущее Екатеринбурга, Урала, всей нашей страны. Поэтому я вместе со своей командой решил, что в Свердловской области нужно запустить самую масштабную в нашей стране программу по поддержке студенчества «Кампус», — сказал Евгений Куйвашев.
По словам губернатора, ему бы хотелось, чтобы после обучения в Екатеринбурге молодые люди, уже став высококвалифицированными специалистами, возвращались в родные города и помогали им развиваться. Поэтому власти стремятся к тому, чтобы на всех территориях региона проживать было одинаково комфортно. Куйвашев отметил, что Екатеринбург должен стать студенческой столицей России, привлекая не только студентов внутри страны, но и из-за границы.
Одна из студентов УрФУ Полина Фирсова спросила у губернатора, какие именно Екатеринбург имеет преимущества перед другими городами, которые тоже претендуют на звание столицы студенчества.
По словам Евгения Куйвашева, регион обгоняет Москву и Санкт-Петербург по числу вузов и студентов. Он отметил, что почти 10% жителей Екатеринбурга являются студентами. Кроме того, он объяснил, что «Кампус» требуется для конкуренции за человеческие ресурсы, чтобы привлечь больше людей в регион.
Программа «Кампус» включает в себя стипендиальную программу, по которой «хорошисты» и «отличники» могут получать до 10 тысяч рублей. Для тех, кто на данный момент обучается на платном отделении, прорабатывается возможность компенсации процентов по образовательным кредитам. Также решается вопрос с программой арендного жилья.
Еще одна мера поддержки — это скидочная программа для студентов. Она распространяется на кафе и магазины, спортзалы и музеи, а также другие популярные среди молодежи локации.
Отмечается, что поддержкой студентов «Кампус» не ограничивается.
В уральских вузах должны работать лучшие в России преподаватели. Я горжусь, что у нас уже сейчас очень сильный преподавательский состав. И мы обязательно будем его усиливать и приглашать на работу настоящих звезд российской науки, — пояснил губернатор.