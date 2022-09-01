РЭО: Краснодарский край и Крым уйдут от использования одноразовой пластиковой посуды

Как сообщает iz.ru, что о проекте рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. По его словам, Краснодарский край и Крым — курортные зоны, которые привлекают большое количество туристов. По этой причине там гораздо больший объем отходов. И если на местное население пропаганда экологического образа жизни и популяризация раздельного сбора ТКО будет работать относительно позиции бережного отношения к месту проживания, то с туристами ситуация более сложная.
«Зачастую люди мусорят там, где больше не появятся, они не ощущают такую сильную ответственность, как у себя дома. Представляется целесообразным использовать такие туристические регионы как пилоты для подобных ограничений. В дальнейшем подобную практику ограничений на одноразовые и трудноутилизируемые товары следует распространять на всю страну, как это делается по всему миру», — отметил Буцаев.
Имеются в виду бытовые отходы из пластика, одноразовые товары, которые производятся из пластмасс различного вида: пластиковые пакеты, сумки, мешки, сервисная упаковка. В центральной экологической зоне Байкальской территории планируется реализовать аналогичные меры. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу в конце июня текущего года. В качестве альтернативы предлагается использовать товары из дерева, картона и бумаги.
Денис Буцаев добавил, что запрет нужно вводить после создания инфраструктуры производства изделий, которые станут альтернативой замещаемым. По мировому опыту, создание мощностей для производства альтернативных товаров займет порядка двух лет.
Нормативные акты для такого перехода будут разрабатываться с учетом мнения представителей всех заинтересованных отраслей и специалистов. В Министерстве промышленности и торговли России также отметили, что проект, запрещающий использование одноразовых пластиковых изделий в популярных курортных местах, покажет уровень готовности к данному процессу населения и бизнеса.