РЭО: Краснодарский край и Крым уйдут от использования одноразовой пластиковой посуды

«Зачастую люди мусорят там, где больше не появятся, они не ощущают такую сильную ответственность, как у себя дома. Представляется целесообразным использовать такие туристические регионы как пилоты для подобных ограничений. В дальнейшем подобную практику ограничений на одноразовые и трудноутилизируемые товары следует распространять на всю страну, как это делается по всему миру», — отметил Буцаев.