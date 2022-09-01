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Шеф-повар Крюков рассказал, в каких крупах могут завестись насекомые

Сегодня, 11:33
По словам шеф-повара, члена ассоциации поваров России Анатолия Крюкова, чаще всего насекомые заводятся в рисе, по сравнению с другими крупами.

Как также подчеркнул повар, личинки способны завестись в манке, пшене и гречихе – они также в группе риска. Эксперт подчеркнул: при условии неправильного хранения мошки появляются в рисе в течение месяца. Затем испортившуюся крупу можно только выбросить, пишет NEWS.ru.

“Промывать испорченную крупу не надо. В любом случае от мелких личинок не избавиться. Они все равно бегают и тяжело убиваются. Поэтому, если завелись, то такой продукт выбрасывают. Часть крупы мошки съедят и в дальнейшем, опять же, из этих мошек появятся гусеницы”, – рассказал повар.

Он также отметил: если в помещении очень жарко, личинки насекомых спустя 2-3 дня могут появиться и в муке, в случае ее хранения рядом с испорченной крупой. Причина – не только плохая обработка крупы. При измельчении зерна в шелуху в любом случае могут попасть мухи. Также это может произойти из-за недостаточной термообработки крупы. Помимо этого, при пересыпке человек не всегда контролирует герметичность тары. Какие-то личинки появляются именно из-за мух и прочих насекомых, заключил Крюков.

#Светлана Павлова
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