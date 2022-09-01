Шеф-повар Крюков рассказал, в каких крупах могут завестись насекомые

Он также отметил: если в помещении очень жарко, личинки насекомых спустя 2-3 дня могут появиться и в муке, в случае ее хранения рядом с испорченной крупой. Причина – не только плохая обработка крупы. При измельчении зерна в шелуху в любом случае могут попасть мухи. Также это может произойти из-за недостаточной термообработки крупы. Помимо этого, при пересыпке человек не всегда контролирует герметичность тары. Какие-то личинки появляются именно из-за мух и прочих насекомых, заключил Крюков.