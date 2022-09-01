Школа № 23 в Тагиле открылась после ремонта. Показываем, как выглядит новое здание

Школа № 23 в Нижнем Тагиле распахнула двери после капитального ремонта

Сегодня в школе № 23 в Нижнем Тагиле прозвенел особый первый звонок. Ученики вступили не только в новый учебный год, но и в капитально отремонтированное здание. Строение претерпело кардинальные изменения — от прошлой постройки 1939 года остались лишь несущие стены.

Тожественный старт новому ученому году в школе № 23 на Вые сегодня, 1 сентября, дали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, замглавы по соцполитике Валерий Суров, начальник Управления образования Татьяна Удинцева и другие почетные гости. Ученики и педагоги образовательного учреждения вернулись в здание после капитального ремонта, длившегося в течение полутора лет. Павел Креков передал поздравление от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, отметив, что именно при поддержке правительства региона реализован проект реконструкции школы. От лица градоначальника Владислава Пинаева учеников и педсостав поздравил замглавы Валерий Суров. Он пожелал первоклассникам обрести новую школьную семью, а педагогам — получать удовлетворение от своей работы. Хотелось бы сказать слова благодарности правительству и губернатору Свердловской области, потому что мы с вами смогли отремонтировать на территории города шесть школ, и еще одна сейчас находится на капитальном ремонте. И это здорово! Я думаю, что сегодня те госпрограммы, которые работают на территории нашей области и города, — это заслуга прежде всего слаженной команды губернатора [Евгения Куйвашева], — произнес Валерий Суров. Над реконструкцией здания трудилась подрядная организация «Стройкомплекс». Гендиректор компании Илья Баянкин присоединился к поздравлениям, отметив, что школьники пришли не в отремонтированное, а практически новое здание — от довоенной постройки остались лишь несущие стены. Руководитель поблагодарил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева и педколлектив за содействие во время капитального ремонта. Мы постарались сделать эту школу полностью красивой, современной, а самое главное — безопасной. Я надеюсь, что ваше нахождение здесь будет комфортным. Берегите вашу школу, сохраните ее для будущих поколений. С праздником вас, с новосельем, — сказал Илья Баянкин. Ключ от школы из рук строителей приняла директор образовательного учреждения Ольга Быстрова. От всех родителей, от всех детей, от всех педагогов огромное вам спасибо за ту сказку, которую вы нам подарили на начало учебного года. Всем вашим коллегам — крепкого здоровья. Ученики, теперь у нас есть новая традиция, которая позволит нам с вами учиться, учиться и учиться. Каждому, кто прикоснется к ключу, гарантировано хорошее обучение и, конечно, пятерки, — сказала директор 23-й школы. Завершающей традицией перед открытием здания стало перерезание красной ленты. Почетная миссия выпала Павлу Крекову, Валерию Сурову, ветерану педагогического труда Светлане Зингер и лучшей ученице школы Рубине Михайлец. После торжественной линейки ученики разошлись по кабинетам на свой первый классный час. В это время почетные гости смогли оценить последствия капитального ремонта. Гендиректор «Стройкомплекса» поделился, что строителям пришлось изрядно потрудиться над восстановлением ветхого здания. В процессе реконструкции пол в одном из кабинетов обрушился, так как прогнили старые перекрытия. Напомним, что капремонт в школе № 23 длился с начала 2021 года. В ходе реконструкции, на которую было выделено 224 миллиона рублей, строители поменяли перекрытия, полы и крышу. Подрядная организация закупила новое оборудование и мебель, а также обустроила спортивные площадки. В процессе демонтажа были найдены старинные рельсы узкоколейки демидовского завода, которые датированы 1896 годом. Строители решили сохранить находку и оформили в школе стеклянный стенд с частью раритета. День знаний-2022 в Нижнем Тагиле. Текстовая трансляция TagilCity.ru Узнать подробнее Читайте также: Гимн, флаг и «разговоры о главном»: что изменится с 1 сентября в тагильских школах? Артефакты из XIX века обнаружены во время реконструкции школы № 23 в Нижнем Тагиле