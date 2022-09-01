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Синоптики: жителям Свердловской области нужного готовиться к резкому похолоданию

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
Резкое похолодание в Свердловской области синоптики прогнозируют уже к концу нынешней недели. Местных жителей призывают готовиться.

Главный синоптик Галина Шепоренко предупреждает о том, что 3 сентября на всей территории региона столбики термометра опустятся до характерной осени температуры — от +6 до +11 градусов Цельсия ночью, от +11 до +16 — в дневное время суток. Осадки могут быть, но вероятность мала.

С 5 по 9 сентября установится метеорологическая осень: ночью температура составит от +4 до +9 С, днём — от +10 до +15. В некоторых районах могут проявиться слабые заморозки.

В Екатеринбурге температура будет чуть выше, чем в среднем по области: первые дни сентября дневная температура поднимется до +26-+30 градусов, возможны осадки. После 3 сентября осадков не будет, зато столбики термометров опустятся до +15-+20. Далее будет только холодать, резюмирует Е1 со ссылкой на синоптика.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Екатеринбург#Похолодание#Холод#Температура#Синоптики
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