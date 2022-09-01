Синоптики: жителям Свердловской области нужного готовиться к резкому похолоданию

В Екатеринбурге температура будет чуть выше, чем в среднем по области: первые дни сентября дневная температура поднимется до +26-+30 градусов, возможны осадки. После 3 сентября осадков не будет, зато столбики термометров опустятся до +15-+20. Далее будет только холодать, резюмирует Е1 со ссылкой на синоптика.