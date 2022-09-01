Синоптики: жителям Свердловской области нужного готовиться к резкому похолоданию

Главный синоптик Галина Шепоренко предупреждает о том, что 3 сентября на всей территории региона столбики термометра опустятся до характерной осени температуры — от +6 до +11 градусов Цельсия ночью, от +11 до +16 — в дневное время суток. Осадки могут быть, но вероятность мала.
С 5 по 9 сентября установится метеорологическая осень: ночью температура составит от +4 до +9 С, днём — от +10 до +15. В некоторых районах могут проявиться слабые заморозки.
В Екатеринбурге температура будет чуть выше, чем в среднем по области: первые дни сентября дневная температура поднимется до +26-+30 градусов, возможны осадки. После 3 сентября осадков не будет, зато столбики термометров опустятся до +15-+20. Далее будет только холодать, резюмирует Е1 со ссылкой на синоптика.