СК проведет проверку после травмы 5-летнего мальчика в детсаду Екатеринбурга

Напомним, ранее сообщалось, что ребенок сломал руку в двух местах. Это обнаружилось, когда мама пришла за ребенком. Воспитательница вывела мальчика, который жаловался на боли в руке. Воспитательница стала оправдываться, говорить, что забегалась и просить прощения. Тогда мать ребенка обратилась в полицию.