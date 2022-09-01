СК проведет проверку после травмы 5-летнего мальчика в детсаду Екатеринбурга

СУ СК по Свердловской области проводит проверку сообщения о травмировании 5-летнего мальчика в детском саду.
Выясняются все обстоятельства инцидента, принимаются меры к опросу родителей пострадавшего ребёнка и представителей детского сада, устанавливается степень тяжести вреда, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки правоохранители дадут оценку действиям виновным в инциденте.
Напомним, ранее сообщалось, что ребенок сломал руку в двух местах. Это обнаружилось, когда мама пришла за ребенком. Воспитательница вывела мальчика, который жаловался на боли в руке. Воспитательница стала оправдываться, говорить, что забегалась и просить прощения. Тогда мать ребенка обратилась в полицию.