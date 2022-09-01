Сразу в двух уральских школах на 1 сентября пришел только один первоклассник

Для школы в селе Акинфиево Нижнесалдинского округа такое явление частое. В селе проживает 219 человек, а школу посещают всего 11 детей. При этом, по словам директора школы Татьяны Волгиной, в школе всего 9 классов, а пятого и девятого нет, так как отсутствуют ученики.