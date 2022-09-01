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Сразу в двух уральских школах на 1 сентября пришел только один первоклассник

Сегодня, 20:58
Фото: 1MI
В Свердловской области в текущем 2022 году сразу две школы в глубинке приняли только по одному первокласснику.

Для школы в селе Акинфиево Нижнесалдинского округа такое явление частое. В селе проживает 219 человек, а школу посещают всего 11 детей. При этом, по словам директора школы Татьяны Волгиной, в школе всего 9 классов, а пятого и девятого нет, так как отсутствуют ученики.

Руководитель объясняет, что классы сгруппированные. На одном уроке одновременно занимаются дети из 1-4 классов, а также 6-7 классы. За 40 минут учитель рассказывает программу сразу для всех и дает задания. 

В деревне Мохирева Талицкого ГО на 370 человек проживающих один первоклассник редкость. Всего в местной школе обучаются 56 детей. По словам директора Екатерины Денисовой, иногда приходит один первоклассник, а иногда и 10.

На линейке у нас все детишки собираются. А Кирилл стоял в самом центре. Все почести ему одному. Он сам подал звонок на первый свой урок, - улыбается Екатерина Денисова.

Здесь все классы занимаются отдельно от других. По словам директора, когда ученик в классе один, то сначала ему может быть неуютно, но потом он привыкает заниматься самостоятельно

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Дети#Школа#Праздник
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