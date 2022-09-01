Стала известна судьба музея икон после задержания Ройзмана в Екатеринбурге

По данным инсайдера, даже в том случае, если у Евгения Ройзмана найдут какие-либо запрещенные в РФ предметы или «краденые» иконы, учреждение постараются не закрывать. Неблагоприятный исход для галерее может быть в том случае, если подозреваемый сам решит от него отказаться. Подобный сценарий случился в 2013 году.