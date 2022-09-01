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Стала известна судьба музея икон после задержания Ройзмана в Екатеринбурге

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
Музей «Невьянская икона», который открыл арестованный по подозрению в дискредитации армии России бывший мэр Екатеринбурга, не будут закрывать.

Иконы из частного музея изъяли в результаты обысков, сообщает Ура.ру со ссылкой на свой источник.

По данным инсайдера, даже в том случае, если у Евгения Ройзмана найдут какие-либо запрещенные в РФ предметы или «краденые» иконы, учреждение постараются не закрывать. Неблагоприятный исход для галерее может быть в том случае, если подозреваемый сам решит от него отказаться. Подобный сценарий случился в 2013 году.

Напомним, что экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали 24 августа. Ему вменяют дело о дискредитации армии РФ. По решению суда бывшему главе областного центра запрещено вести деятельность в социальных сетях и появляться на публике.

Евгения Ройзмана задержали в Екатеринбурге по уголовному делу о дискредитации ВС РФ
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