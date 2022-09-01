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Стали известны подробности ДТП Cadillac и КАМАЗ на Режевском тракте в Екатеринбурге

Сегодня, 14:47
Фото: 1MI
31 августа в вечернее время на Режевском тракте произошла авария между машиной КАМАЗ и иномаркой Cadillac, который вез на прицепе лодку.

Иномаркой управлял предприниматель, который выехал на дорогу с односторонним движением, сообщили в ГИБДД. Тем самым была спровоцирована авария. Бизнесмен от полученных травм скончался на месте.

Известно, что погибший - 51-летний  Дмитрий Вепрев. Его родственники убеждены, что мужчина почувствовал себя плохо, поэтому и выехал на запрещенную полосу.

Также они сказали, что за 31 год вождения он ни разу не оказывался в серьезных авариях. 

Согласно с записи видеорегистратора с машины, которая стояла на обочине, Cadillac разворачивается и катится вниз по склону, на дорогу с односторонним движением. Сотрудники ГАИ выясняют причины трагедии.

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