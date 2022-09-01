Стали известны подробности ДТП Cadillac и КАМАЗ на Режевском тракте в Екатеринбурге

Иномаркой управлял предприниматель, который выехал на дорогу с односторонним движением, сообщили в ГИБДД. Тем самым была спровоцирована авария. Бизнесмен от полученных травм скончался на месте.
Известно, что погибший - 51-летний Дмитрий Вепрев. Его родственники убеждены, что мужчина почувствовал себя плохо, поэтому и выехал на запрещенную полосу.
Также они сказали, что за 31 год вождения он ни разу не оказывался в серьезных авариях.
Согласно с записи видеорегистратора с машины, которая стояла на обочине, Cadillac разворачивается и катится вниз по склону, на дорогу с односторонним движением. Сотрудники ГАИ выясняют причины трагедии.