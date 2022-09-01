Стали известны подробности смерти избитого бездомного в Нижнем Тагиле

Все случилось в селе Мурзинка в пригороде Нижнего Тагила. 10 марта к 74-летнему мужчине обратился его знакомый. Он попросил пожить у него 7 дней. Тот согласился.
Далее всю ночь с 17 на 18 марта гость не спал, вставал и пытался одеться, а также всячески мешал владельцу жилья спать. Тот разозлился, подошел к гостю и стал бить его по голове и туловищу. Также он требовал бездомного уйти, рассказали в прокуратуре Пригородного района.
Мужчина вышел и упал. Через два часа хозяин квартиры вышел на улицу и увидел, что приятель лежит. Тогда он затащил его обратно в квартиру и лег спать. Когда проснулся понял, что его друг – труп. Он позвонил в полицию.
Возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть). Экспертиза показала, что у мужчины есть психическое расстройство. В момент преступления он не осознавал, что делает.