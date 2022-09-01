Стали известны подробности смерти избитого бездомного в Нижнем Тагиле

Далее всю ночь с 17 на 18 марта гость не спал, вставал и пытался одеться, а также всячески мешал владельцу жилья спать. Тот разозлился, подошел к гостю и стал бить его по голове и туловищу. Также он требовал бездомного уйти, рассказали в прокуратуре Пригородного района.