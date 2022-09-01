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У свердловчанки забрали двоих детей после ссоры с одним из них

Сегодня, 12:16
Фото: 1MI
Свердловчанка Виктория Земляная, у которой органы опеки насильно забрали детей, написала уполномоченным по правам ребенка и хочет дойти до прокуратуры.

Пока женщина ожидает решения от уполномоченных по правам ребенка. У нее уже назначена встреча с прокурором. Она планирует идти до конца. Об этом сама женщина рассказала изданию Ура.ру.

Ранее у Виктории Земляной случилась ссора с одним из приемных детей по телефону. Они сильно поругались. В итоге на мать пожаловались в опеку. 

Сотрудники опеки приехали и сообщили, что забирают у женщины всех пятерых приемных детей. Те не хотели уходить из дома и противились действиям сотрудников опеки пять часов. В результате забрали двоих приемных детей.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Опека#Прокурор
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