У свердловчанки забрали двоих детей после ссоры с одним из них

Пока женщина ожидает решения от уполномоченных по правам ребенка. У нее уже назначена встреча с прокурором. Она планирует идти до конца. Об этом сама женщина рассказала изданию Ура.ру.
Ранее у Виктории Земляной случилась ссора с одним из приемных детей по телефону. Они сильно поругались. В итоге на мать пожаловались в опеку.
Сотрудники опеки приехали и сообщили, что забирают у женщины всех пятерых приемных детей. Те не хотели уходить из дома и противились действиям сотрудников опеки пять часов. В результате забрали двоих приемных детей.